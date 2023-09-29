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У Кременчуці на «Мобільний поліцейський офіс» витратять 3,3 млн грн з бюджету

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 208

 

Невдовзі Кременчуцьке районне управління поліції окрім стаціонарного приміщення отримає ще й «мобільний офіс»

За кошти міського бюджету та на прохання Кременчуцького районного управління поліції, місто придбає «Мобільний поліцейський офіс».

Відповідне рішення про виділення коштів зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади прийняли на засіданні виконавчого комітету учора, 28 вересня. А сьогодні, на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, депутати його затвердили.

Для цієї мети усього виділяється 3 309 500 грн. З них на придбання самого «Мобільного поліцейського офісу» — 2,5 млн грн, на придбання автомобіля — 776 500 грн та на сплату податків при його реєстрації — 33 тисячі гривень.

Кошти виділяють у рамках бюджетної програми «Профілактика правопорушень, протидія злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік».

Як раніше повідомлялося на сайті Національної поліції України, «мобільні офіси» є досвідом західних країн та призначені для обслуговування віддалених територій. Їх оснащують комп’ютерами, модемами та іншим офісним обладнанням.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Укрінформ
Теги: Кременчуцька міська рада виконком стабфонд поліція офіс
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