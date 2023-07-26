Поліціянти відзначили жителя Кременчука за порятунок дівчинки, яку катував вітчим

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Керівництво Кременчуцького райуправління поліції відзначило охоронника супермаркету, який не залишився байдужим та допоміг захистити дитину від катувань.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП Полтавщини 26 липня.

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Відомо, що під час роботи охоронник Олександр Несен звернув увагу на маленьку дівчинку зі слідами побиття. Дитина розповіла чоловікові, що її побив вітчим. Охоронник повідомив про це поліцейським, які й затримали кривдника.

За це Олександра Несена відзначили подякою поліції Полтавщини.

Також з’ясувалось, що рятівник дитини є членом громадського формування «Громадська безпека» та бере активну участь в охороні правопорядку в місті. Він неодноразово спільно з поліцейськими заступав на охорону публічного порядку в місті та бачив багато фактів сімейного насильства і людської біди.

— Коли побачив побиту дитину і її розгубленість, то не зволікав ні хвилини, а одразу почав діяти. Допоміг їй заспокоїтися, викликав поліцейських та весь час був поруч, аби дитина відчувала себе у безпеці. Думаю, що так би вчинив будь-хто, опинившись на моєму місці. Вірю, що в діток та їх мами буде все добре, — розповів Олександр Несен.

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