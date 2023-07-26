Поліціянти відзначили жителя Кременчука за порятунок дівчинки, яку катував вітчим

Керівництво Кременчуцького райуправління поліції відзначило охоронника супермаркету, який не залишився байдужим та допоміг захистити дитину від катувань.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП Полтавщини 26 липня.
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Відомо, що під час роботи охоронник Олександр Несен звернув увагу на маленьку дівчинку зі слідами побиття. Дитина розповіла чоловікові, що її побив вітчим. Охоронник повідомив про це поліцейським, які й затримали кривдника.
За це Олександра Несена відзначили подякою поліції Полтавщини.
Також з’ясувалось, що рятівник дитини є членом громадського формування «Громадська безпека» та бере активну участь в охороні правопорядку в місті. Він неодноразово спільно з поліцейськими заступав на охорону публічного порядку в місті та бачив багато фактів сімейного насильства і людської біди.
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