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Кременчук, Надзвичайні новини

Поліціянти відзначили жителя Кременчука за порятунок дівчинки, яку катував вітчим

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 763

 

«Думаю, що так би вчинив будь-хто, опинившись на моєму місці»

Керівництво Кременчуцького райуправління поліції відзначило охоронника супермаркету, який не залишився байдужим та допоміг захистити дитину від катувань.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП Полтавщини 26 липня.

Затримали кременчужанина, який катував дітей співмешканки: падчерку побив, а пасинкові прострелив руку

Відомо, що під час роботи охоронник Олександр Несен звернув увагу на маленьку дівчинку зі слідами побиття. Дитина розповіла чоловікові, що її побив вітчим. Охоронник повідомив про це поліцейським, які й затримали кривдника.

За це Олександра Несена відзначили подякою поліції Полтавщини.

Також з’ясувалось, що рятівник дитини є членом громадського формування «Громадська безпека» та бере активну участь в охороні правопорядку в місті. Він неодноразово спільно з поліцейськими заступав на охорону публічного порядку в місті та бачив багато фактів сімейного насильства і людської біди.

— Коли побачив побиту дитину і її розгубленість, то не зволікав ні хвилини, а одразу почав діяти. Допоміг їй заспокоїтися, викликав поліцейських та весь час був поруч, аби дитина відчувала себе у безпеці. Думаю, що так би вчинив будь-хто, опинившись на моєму місці. Вірю, що в діток та їх мами буде все добре, — розповів Олександр Несен.

Взяли під варту кременчуківця, який катував дітей співмешканки

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: катування порятунок подяка поліція
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