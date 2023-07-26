На Полтавщині травматолог та бізнесмен убили оленя

Сьогодні, 14:21 Переглядів: 892 Коментарів: 1

Правопорушникам загрожує штраф або до 5 років позбавлення волі

Вночі, 25 липня, на Полтавщині двоє чоловіків убили оленя. Про це повідомили у Головному управлінні поліції у Полтавській області.

Відомо, що офіцер Великорублівської громади Владислав Сідько під час патрулювання намагався зупинити автомобіль ВАЗ-2121 з причепом, але водій проігнорував вимогу про зупинку та намагався втекти, тож офіцеру довелося майже 15 кілометрів переслідувати автомобіль.

Згодом автомобіль зупинився між селами Лихачівка та Деревки, під час огляду автівки, у причепі правоохоронець знайшов тушу вбитої тварини.

Правопорушниками виявилися 48-річний місцевий підприємець, який займається реалізацією м’ясної продукції, та 42-річний лікар-травматолог однієї з лікарень Києва. Наразі тривають заходи щодо встановлення інших осіб, імовірно причетних до незаконного добувного промислу.

На даний час поліцією здійснюється досудове розслідування за ч.2 ст.248 (Незаконне полювання, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Санкція статті передбачає покарання — до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800 грн) або до 5 років позбавлення волі.