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Кременчужанин Олександр Соколов завоював 3 місце на Міжнародній хімічній олімпіаді у Швейцарії

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 232

 

Усі четверо українських учасників здобули бронзові медалі

Випускник Олександр Соколов, який цьогоріч закінчив 11 клас Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь», завоював 3 місце на 55-ій Міжнародній хімічній олімпіаді в Цюріху (Швейцарія). Про це повідомив департамент освіти нашого міста.

Загалом Україну представляла команда з чотирьох талановитих юних хіміків:

  • Олександр Соколов (Полтавська область);
  • Еліна Камалова (Харківська область);
  • Олег Комарницький (Львівська область);
  • Владислав Омелянчук (Хмельницька область).

Усі четверо українських учасників здобули бронзові медалі.

Раніше ми писали, що Олександр Соколов став абсолютним переможцем Всеукраїнської олімпіади з хімії, після чого його відібрали представляти Україну на міжнародному рівні.

За посиланням ви можете переглянути коротке інтерв’ю з Олександром Соколовим.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: олімпіада переможець хімія ліцей № 4
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