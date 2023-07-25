Кременчужанин Олександр Соколов завоював 3 місце на Міжнародній хімічній олімпіаді у Швейцарії

Випускник Олександр Соколов, який цьогоріч закінчив 11 клас Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь», завоював 3 місце на 55-ій Міжнародній хімічній олімпіаді в Цюріху (Швейцарія). Про це повідомив департамент освіти нашого міста.
Загалом Україну представляла команда з чотирьох талановитих юних хіміків:
Усі четверо українських учасників здобули бронзові медалі.
Раніше ми писали, що Олександр Соколов став абсолютним переможцем Всеукраїнської олімпіади з хімії, після чого його відібрали представляти Україну на міжнародному рівні.
За посиланням ви можете переглянути коротке інтерв’ю з Олександром Соколовим.
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