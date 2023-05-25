Кременчужанин представлятиме Україну на Міжнародній хімічній олімпіаді у Швейцарії

Учень 11 класу Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» Олександр Соколов, що зайняв 1 місце на Всеукраїнській олімпіаді з хімії, представлятиме Україну на Міжнародній хімічній олімпіаді у місті Цюриху, Швейцарія. Про це повідомляє департамент освіти Кременчука.
Днями відбулося оголошення результатів та закриття відбірково-тренувальних зборів для визначення команди України на 55 Міжнародну хімічну олімпіаду. Збори міжнародної збірної проходили з 14 по 21 травня на базі Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса. Протягом тижня учасники мали змогу прослухати лекції досвідчених фахівців, взяти участь в семінарських та практичних заняттях, виконати відбіркові завдання двох теоретичних та практичного туру.
З восьми претендентів за результатами відборів до складу збірної команди України на 55 Міжнародну хімічну олімпіаду включили:
Підготував Олександра Соколова його викладач хімії – учитель ліцею №4 Віталій Шерстюк.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.