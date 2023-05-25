Кременчужанин представлятиме Україну на Міжнародній хімічній олімпіаді у Швейцарії

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Учень 11 класу Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» Олександр Соколов, що зайняв 1 місце на Всеукраїнській олімпіаді з хімії, представлятиме Україну на Міжнародній хімічній олімпіаді у місті Цюриху, Швейцарія. Про це повідомляє департамент освіти Кременчука.

Днями відбулося оголошення результатів та закриття відбірково-тренувальних зборів для визначення команди України на 55 Міжнародну хімічну олімпіаду. Збори міжнародної збірної проходили з 14 по 21 травня на базі Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса. Протягом тижня учасники мали змогу прослухати лекції досвідчених фахівців, взяти участь в семінарських та практичних заняттях, виконати відбіркові завдання двох теоретичних та практичного туру.

З восьми претендентів за результатами відборів до складу збірної команди України на 55 Міжнародну хімічну олімпіаду включили:

Олександра Соколова, Полтавська область;

Еліну Камалову, Харківська область;

Олега Комарницького, Львівська область;

Владислава Омелянчука, Хмельницька область.

Підготував Олександра Соколова його викладач хімії – учитель ліцею №4 Віталій Шерстюк.