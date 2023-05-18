Вистава «Кіт у чоботях» занурить кременчужан у чарівний світ дива та чудес

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30 травня о 16.00 у Міському палаці культури відбудеться вистава «Кіт у чоботях» від Сучасного театру.

Найвідоміший пухнастий розбійник, улюбленець мільйонів, неповторний Кіт у чоботях повертається. Його візитна картка — неймовірно милий погляд, найкраща зброя — вбивча харизма, а про чоботи та капелюх ходять легенди! Цього разу, щоб повернути свої 9 життів, які він так вміло розгубив за довгі роки, Кіт у чоботях відправиться у грандіозну подорож, сповнену викликів та пригод. Це дивовижна історія, яка занурить вас у чарівний світ дива та чудес!

Казкові декорації, приголомшливі костюми, багатогранна та прониклива гра акторів подарує масу веселощів та незабутні емоції.

Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар» за номером +380970493430, +380960342036. Вартість — 120-250 грн. Замовити можна онлайн.