Кременчужани можуть допомогти військовим, віддавши свої вироби хендмейд

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 206

Громадська організація «На крилах надії України» запрошує охочих долучитися до благодійної акції на підтримку українських військових, а саме 71 Єгерської бригади особливого призначення десантно-штурмових військ. Для цього приносьте свої вироби хендмейд за адресою вул. Університетська, 33 (колишня Першотравнева).

Це можуть бути прикраси ручної роботи, мило, вироби з бісеру, прикраси для волосся, іграшки, картини тощо. Усі кошти, виручені з продажу на благодійній акції, будуть передані нашим військовим. За вищевказаною адресою можна буде купити вироби хендмейд з понеділка по середу з 12.00 до 15.00.

Також організатори будуть раді дитячим малюнкам зі словами підтримки для ЗСУ. Вони будуть передані нашим захисникам на передову.

Ті, хто готовий надати будь-яку допомогу, можуть звертатися за номером телефону +380982939296. Термін акції — до 30 травня.