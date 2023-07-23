Вперше у своїй історії Сорочинський ярмарок відбудеться не на Полтавщині

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 017 Коментарів: 1

Вперше у своїй історії Сорочинський ярмарок відбудеться не на Полтавщині (у селі Великі Сорочинці на Миргородщині), а у Львові. Про це йдеться на сторінці ярмарку у фейсбуці.

Керівниця проєкту Світлана Свищева пояснила «Суспільному», що причина такого рішення – відсутність укриття на території, де проводять ярмарок. Якщо його будувати, то воно має бути розраховане на 10 тисяч людей. Зараз це не на часі, адже є більш важливі місця, де потрібні укриття — це школи та дитячі садки.

Сорочинський ярмарок пройде у львівському Палаці мистецтв на вулиці Коперника, 17 в рамках свята до Дня Незалежності України «Схід і Захід разом!» та Всеукраїнського фестивалю народної творчості «Ярмаринка». Він триватиме з 24 по 27 серпня. Години роботи: 10.00 – 19.00.

На гостей чекатимуть: