Мерія Кременчука закупляє для себе системи відеоконференцзв’язку на понад 100 тисяч гривень

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради планує закупити сучасні системи відеоконференцзв’язку на 110 075 гривень. Кошти на ці потреби комітет виділяє сам собі за зверненням відділу інформаційно-комп’ютерних технологій.
Відповідне рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради 21 липня.
Гроші підуть зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.
Нагадаємо, на останній сесії міської ради депутати погодили витрати на меблі в укриття мерії Кременчука та пилосос для її автівок. Це коштувало 184 тисячі гривень.
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