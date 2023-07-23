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Кременчук, Гроші

Мерія Кременчука закупляє для себе системи відеоконференцзв’язку на понад 100 тисяч гривень

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 61

 

Рішення щодо закупки ухвалили за зверненням відділу інформаційно-комп’ютерних технологій

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради планує закупити сучасні системи відеоконференцзв’язку на 110 075 гривень. Кошти на ці потреби комітет виділяє сам собі за зверненням відділу інформаційно-комп’ютерних технологій.

Відповідне рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради 21 липня.

Гроші підуть зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, на останній сесії міської ради депутати погодили витрати на меблі в укриття мерії Кременчука та пилосос для її автівок. Це коштувало 184 тисячі гривень.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: сесія виконком
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