Мерія Кременчука закупляє для себе системи відеоконференцзв’язку на понад 100 тисяч гривень

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 61

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради планує закупити сучасні системи відеоконференцзв’язку на 110 075 гривень. Кошти на ці потреби комітет виділяє сам собі за зверненням відділу інформаційно-комп’ютерних технологій.

Відповідне рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради 21 липня.

Гроші підуть зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, на останній сесії міської ради депутати погодили витрати на меблі в укриття мерії Кременчука та пилосос для її автівок. Це коштувало 184 тисячі гривень.