Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У понеділок, 24 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

квт. 101, 1-3;

вул. Переяславська, 65/31-88;

вул. Петра Калнишевського, 21-35;

пров. Піщаний, 4;

вул. Скеляста, 14;

пров. Степана Бандери, 2-16;

вул. Сумська, 66-107/14;

вул. Європейська, 43А, 43Б, 49, 75-85;

вул. Петра Калнишевського, 37-39;

вул. Піщана, 3-12/16.

У зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

туп. 1-й Гайдамацький;

туп. 2-й Гайдамацький;

вул. Академіка Герасимовича;

пров. Вагонобудівний;

вул. Василя Стуса;

пров. Василя Стуса;

пров. Гайдамацький;

вул. Григорія Чуркіна;

пров. Грузинський;

вул. Івана Миколайчука;

пров. Космічний;

вул. Космонавтів;

вул. Ліщинова;

вул. Михайлівська;

пров. Михайлівський;

вул. Олександрійська;

пров. Паторжинського;

вул. Пилипа Орлика;

пров. Пилипа Орлика;

туп. Самійлівський;

пров. Самійлівський;

пр. Самійлівський;

вул. Тіниста;

вул. Чорноморська;

вул. Чумацький Шлях.

З 8.00 до 17.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Джерельна, 16, 18;

вул. Козацька, 71-134;

пров. Рівненський, 1-44;

вул. Солов'їна, 10; в

вул. Спасо-Преображенська, 3, 6.

Для виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Академіка Маслова, 31/20-54;

вул. Полковника Гегечкорі, 14 ГК - 32А;

вул. Софіївська, 7/38;

вул. Троїцька, 12/52-30.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

просп. Полтавський, 30/1;

вул. Вільної України, 7/2-26;

туп. Дарвіна, 3-17А;

пров. Микити Клєцкова, 3-37/10, 28А-47;

пров. Леся Курбаса, 4;

пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;

вул. Олени Пчілки, 2А-23;

пров. Полтавський, 108;

просп. Полтавський, 13-106.

У зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів: