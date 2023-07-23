Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 24 липня енергетики проводитимуть планові роботи
У понеділок, 24 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- квт. 101, 1-3;
- вул. Переяславська, 65/31-88;
- вул. Петра Калнишевського, 21-35;
- пров. Піщаний, 4;
- вул. Скеляста, 14;
- пров. Степана Бандери, 2-16;
- вул. Сумська, 66-107/14;
- вул. Європейська, 43А, 43Б, 49, 75-85;
- вул. Петра Калнишевського, 37-39;
- вул. Піщана, 3-12/16.
У зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- туп. 1-й Гайдамацький;
- туп. 2-й Гайдамацький;
- вул. Академіка Герасимовича;
- пров. Вагонобудівний;
- вул. Василя Стуса;
- пров. Василя Стуса;
- пров. Гайдамацький;
- вул. Григорія Чуркіна;
- пров. Грузинський;
- вул. Івана Миколайчука;
- пров. Космічний;
- вул. Космонавтів;
- вул. Ліщинова;
- вул. Михайлівська;
- пров. Михайлівський;
- вул. Олександрійська;
- пров. Паторжинського;
- вул. Пилипа Орлика;
- пров. Пилипа Орлика;
- туп. Самійлівський;
- пров. Самійлівський;
- пр. Самійлівський;
- вул. Тіниста;
- вул. Чорноморська;
- вул. Чумацький Шлях.
З 8.00 до 17.00
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- пров. Делегатський, 3-20;
- вул. Джерельна, 16, 18;
- вул. Козацька, 71-134;
- пров. Рівненський, 1-44;
- вул. Солов'їна, 10; в
- вул. Спасо-Преображенська, 3, 6.
Для виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Академіка Маслова, 31/20-54;
- вул. Полковника Гегечкорі, 14 ГК - 32А;
- вул. Софіївська, 7/38;
- вул. Троїцька, 12/52-30.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- просп. Полтавський, 30/1;
- вул. Вільної України, 7/2-26;
- туп. Дарвіна, 3-17А;
- пров. Микити Клєцкова, 3-37/10, 28А-47;
- пров. Леся Курбаса, 4;
- пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;
- вул. Олени Пчілки, 2А-23;
- пров. Полтавський, 108;
- просп. Полтавський, 13-106.
У зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- пров. Вагонобудівний;
- пров. Грузинський;
- вул. Івана Миколайчука;
- вул. Космонавтів;
- вул. Ліщинова;
- пров. Паторжинського;
- вул. Чорноморська.