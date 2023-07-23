Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 24 липня енергетики проводитимуть планові роботи

У понеділок, 24 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • квт. 101, 1-3;
  • вул. Переяславська, 65/31-88;
  • вул. Петра Калнишевського, 21-35;
  • пров. Піщаний, 4;
  • вул. Скеляста, 14;
  • пров. Степана Бандери, 2-16;
  • вул. Сумська, 66-107/14;
  • вул. Європейська, 43А, 43Б, 49, 75-85;
  • вул. Петра Калнишевського, 37-39;
  • вул. Піщана, 3-12/16.

У зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • туп. 1-й Гайдамацький;
  • туп. 2-й Гайдамацький;
  • вул. Академіка Герасимовича;
  • пров. Вагонобудівний;
  • вул. Василя Стуса;
  • пров. Василя Стуса;
  • пров. Гайдамацький;
  • вул. Григорія Чуркіна;
  • пров. Грузинський;
  • вул. Івана Миколайчука;
  • пров. Космічний;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Ліщинова;
  • вул. Михайлівська;
  • пров. Михайлівський;
  • вул. Олександрійська;
  • пров. Паторжинського;
  • вул. Пилипа Орлика;
  • пров. Пилипа Орлика;
  • туп. Самійлівський;
  • пров. Самійлівський;
  • пр. Самійлівський;
  • вул. Тіниста;
  • вул. Чорноморська;
  • вул. Чумацький Шлях.

З 8.00 до 17.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • пров. Делегатський, 3-20;
  • вул. Джерельна, 16, 18;
  • вул. Козацька, 71-134;
  • пров. Рівненський, 1-44;
  • вул. Солов'їна, 10; в
  • вул. Спасо-Преображенська, 3, 6.

Для виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. Академіка Маслова, 31/20-54;
  • вул. Полковника Гегечкорі, 14 ГК - 32А;
  • вул. Софіївська, 7/38;
  • вул. Троїцька, 12/52-30.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • просп. Полтавський, 30/1;
  • вул. Вільної України, 7/2-26;
  • туп. Дарвіна, 3-17А;
  • пров. Микити Клєцкова, 3-37/10, 28А-47;
  • пров. Леся Курбаса, 4;
  • пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;
  • вул. Олени Пчілки, 2А-23;
  • пров. Полтавський, 108;
  • просп. Полтавський, 13-106.

У зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • пров. Вагонобудівний;
  • пров. Грузинський;
  • вул. Івана Миколайчука;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Ліщинова;
  • пров. Паторжинського;
  • вул. Чорноморська.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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