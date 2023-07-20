Вчора у Кременчуці виступили «Жадан і Собаки»: співали й танцювали і дівчатка-школярки, і сурові бородані

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Уже вдруге цього року гурт приїхав до нашого міста з концертом для людей доброї волі. І вдруге охочих пострибати під ска-панк набилося у концертну залу під зав'язку

Ввечері 19 липня, у Палаці культури «Нафтохімік» на Молодіжному відбувся концерт культового ска-гурту «Жадан і Собаки».

Після колективного виконання Гімну України, вигуків «Слава Україні! Героям Слава!» та налаштування на панк-рок концерт, о 19.30 на сцену вийшли «Жадан і Собаки». Традиційно на початку виступу пролунало «Intro».

Привіт, лузери! Привіт невдахи!

Історія втомилася від вашої відваги,

Ваші душі виявились зайвими…

Привіт, невдахи! Привіт, аутсайдери!



Після виконання Троєщини, Сергій Жадан поспілкувався із залом.

— Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Дуже приємно до вас повертатися. Ми дуже любимо ваше місто. І це не порожні слова, тому що з вашим містом у нас пов’язано багато історій, здебільше сумного характеру. Але це не провина вашого міста, а скоріше шкідливі звички нашого колективу. Але так, чи інакше, ми дуже любимо ваше місто. Ми грали й у клубах, і у вашому виправно-виховному закладі, — розповів артист.

До речі, кліп до пісні «10 праведників» знімався у Кременчуці. Спілкування з адміністрацією та хлопцями з виправно-виховної колонії дуже вразило гурт. Вони винесли з цього спілкування дуже багато цікавого та важливого з цієї історії.

— З Кременчука наш прекрасний друг Олег Філіпас, який зараз воює у ЗСУ. На його запрошення ми грали на вашій площі біля міської ради. Нам дійсно приємно щоразу повертатися до вашого міста. Дякуємо вам за те, що вас сьогодні повен зал, — наголосив Сергій Жадан.

З колонок на кременчужан лилися децибели вокально-хореографічної композиції «Чотири роки без Кобзона», ліричної композиції «За.бали», пісень «Кокаїн» та «Автозак», а натовп у залі енергійно танцював і махав руками.

— У нас є альбом «Пси». Ми його робили з фантастичним, неймовірним, геніальним музикантом Юрієм Гуржи, який наразі живе у Берліні. У нього прекрасна опера німецькою про Степана Андрійовича Бандеру, — розповів Сергій Жадан перед тим, як зіграти пісню «Ребе».

Далі були виконані пісні про любов «Листопад» і «Ріка», маніфестаційна пісня «Буратіно» та пісня присвячена українській філології «Мадонна».

Коли розпочалася непередбачувана, місцями трагічна, переважно мелодраматична частина концерту, на сцену вийшла хореографічна група ім. Геннадія Адольфовича Кернеса, у складі Олександра «Білосніжки» Колмена (Сердюка) та легенди харківського волонтерського руху Олега «Піротехніка» Абрамичева, які підсилили виконання мегапопулярної пісні «Вафлі Артек».

Дубасу по любасу, мішок пляшок.

Мама повернеться — у мами буде шок.

Водка Хортиця і вафлі Артек.

Це музика для поминок і для дискотек.

У зал з рогатки запускали пачечки відповідних вафель, людей під сценою обприскували водою. А комусь із фанатів навіть перепали барабанні палички.

Не обійшлося й без обов’язкового виконання пісень «Мальви» та «Бухло», а також класичного закриття концертів — пісні Outro.

Обрані, нарвані, юні, запеклі,

Шоу закінчилося, побачимося в пеклі!

П’яні меломани розлітаються у темряві

Побачимося в пеклі, побачимося в пеклі!

А як же «Натаха», спитаєте ви? Її ж так голосно вимагали протягом всього концерту фанати. Тож на біс «Жадан і Собаки» виконали і її.

Не плач, моє серце, не плач

Не муч свою душу картонну

Ми з тобою побачимось з того боку кордону

З того боку життя

З того боку державної митниці

Ми з тобою зустрінемось де-небудь в районі Вінниці Я люблю цю країну

Навіть без кокаїну

Небо це березневе

Без тебе, серце, без тебе

Кину все, що виніс

Перепродам свій бізнес

Вийду на берег Дунаю

Там і сконаю!

Допомога захисникам України

Сергій Жадан розповів, що концерти гурту благодійні, що кошти збираються на ЗСУ, НГУ та добровольчі підрозділи. Наприклад, 17 липня вони зібрали 9 тис. євро, а 18 липня у Черкасах — 120 тис. грн.

Він додав, що кожен куплений квиток, кожна участь в аукціонах і кожні донати — власне це те, що наближує нашу перемогу. Після чого «Піротехнік» і «Білосніжка» пішли по залу збирати гривні для захисників України у великі шопери.

— Усі ми добре знаємо та розуміємо, що зараз триває війна. І наші концерти, вистави, літературні вечори, кожен із них можу виявитися останнім, бо ніхто не знає, що буде завтра. Але ми страшенно вдячні кожному та кожній, хто підтримує українську культуру. Це справді дуже важливо, — наголосив Сергій Жадан. — Наші концерти не про розваги, і не про те, що ми забуваємо про події в Україні. Навпаки, вони про те, що ми дуже добре пам’ятаємо. І саме тому ми всі разом і фронт і тил, працюємо на нашу спільну перемогу.

Аукціон

Традиційно вже для концертів Жадана і Собак, Олександр «Білосніжка» Колмен в образі феї провів двоактовий аукціон, під час якого під вигуки «щасливих бідних школярів і студентів» вдалося зібрати для захисників України близько 40 тис. грн.

Книги Сергія Жадана отримали Софія та Люба за 1,5 та 1 тис. грн.

Годинник з логотипом гурту отримав Ігор за 7 тис. грн.

Прапори з логотипом гурту отримали Таліна за 3,5 тис. грн, Віталій за 3,5 тис. грн і Микита за 4 тис. грн.

Експериментальний лот (для переможця після концерту Євген Турчинов мав заграти на гітарі пісню «Вони навіть можуть жити в різних містах», трубач і тромбоніст мали йому акомпанувати, а Жадан знімати це на відео) отримала Валерія за 4,5 тис. грн.

Футболку гурту Gogol Bordello з автографами Сергія Жадана та Євгена Гудзя (стартова ціна 1 тис. грн) отримав Назар за 3 тис. грн.

Годинник, книга з віршами та шопер із підписами — отримав Віталій за 10 тис. грн (казали, що сплатив 12 тис. грн).

Ну й костюм самої феї (ріжки, штору та щось зелене) та стриптиз, на який кременчужани заслужили, отримала Марія за 3 тис. грн.

А ще ж у фоє продавали мерч та книжки Сергія Жадана — тут теж стояли скриньки для збору коштів. Скільки ж всього вдалося зібрати за цей вечір, гурт напише згодом у своїх соцмережах. Наприклад, тут.

— Вірте у перемогу. Слава Україні! — такими словами закінчив Сергій Жадан липневий концерт у Кременчуці.

Фрагменти виступу «Жадана і Собак» та атмосфера на концерті:

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