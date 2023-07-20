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Які спеціальності зараз популярні серед кременчуцьких вступників: відповіли в КрНУ

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 377

 

У лідерах за популярністю — психологія, право та IT-спеціальності.

Відучора розпочався прийом заяв від абітурієнтів до вишів. Торік найбільш популярними спеціальностями серед вступників до кременчуцького національного університету були психологія, право та IT-спеціальності. Ймовірно, що попит на них в абітурієнтів не зменшиться і у 2023 році.

Про це Кременчуцькому Телеграфу розповів секретар приймальної комісії КрНУ Едуард Клімов.

Не менше заявок майбутні студенти подавали на менеджмент, маркетинг, електроенергетику та автомобільний транспорт.

За його прогнозами, у 2023 році ці спеціальності в абітурієнтів КрНУ залишаться популярними. Багато заяв подають і на цивільну безпеку, зауважив Едуард Клімов. Він розповів, що цей фах стали обирати частіше після повномасштабного вторгнення.

Працівниця приймальної комісії КрНУ Анастасія Шуть повідомила Телеграфу, що на право торік подали понад сотню заяв. Багатьом довелося відмовити.

— Судячи з першого дня подачі заявок, зранку, о 8.00, в мене вже тут вісім людей стояло на право. Судячи з того, як вони телефонують, запитують — висока тенденція буде зберігатись, — розповіла Анастасія Шуть про популярність фаху на цей рік.
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Автор: Вероніка Білодід
Теги: абітурієнти вступна кампанія
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