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Завтра у Кременчуці попрощаються з військовим Миколою Литвином

Сьогодні, 18:19 Переглядів: 749

 
Прощання відбудеться у Міському плаці культури

Завтра, 21 липня, у Кременчуці попрощаються з військовим Миколою Литвином, який загинув на Донеччині. Про це повідомив військовослужбовець з позивним «Художник».

Народився Микола Литвин 11 листопада 1978 року. Йому було 44 роки.

21 квітня 2023 року під час мобілізації чоловік був призваний Кременчуцьким РТЦК до лав ЗСУ та був головним сержантом. А 16 липня 2023 року загинув у селі Новомихайлівка Донецької області.

У Миколи Литвина залишилася мати, донька та сестра.

Прощання розпочнеться у Палаці культури:

  • 11.00 — прощання у Міському палаці культури
  • 12.00 — відспівування у Свято-Миколаївському соборі
  • Поховання на Свіштовському кладовищі на Алеї Слави.
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Автор: Дарія Згура
Теги: Прощання Воїни світла
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