Завтра у Кременчуці попрощаються з військовим Миколою Литвином

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Завтра, 21 липня, у Кременчуці попрощаються з військовим Миколою Литвином, який загинув на Донеччині. Про це повідомив військовослужбовець з позивним «Художник».

Народився Микола Литвин 11 листопада 1978 року. Йому було 44 роки.

21 квітня 2023 року під час мобілізації чоловік був призваний Кременчуцьким РТЦК до лав ЗСУ та був головним сержантом. А 16 липня 2023 року загинув у селі Новомихайлівка Донецької області.

У Миколи Литвина залишилася мати, донька та сестра.

Прощання розпочнеться у Палаці культури: