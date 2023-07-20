Кременчужан просять не вмикати кондиціонери у другій половині дня

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Українців просять економити електроенергію. З таким проханням звертається «Укренерго».

Вчора, 19 липня, в Україні зафіксували рекордне споживання електроенергії в вечірні години. А це був спекотний, але не найспекотніший день.

Енергосистема нашої країни після пошкоджень ракетними та дроновими атаками важко переживає такі навантаження. А її треба берегти та готувати до проходження зими. Тому українців просять допомогти енергетикам.

Найвідчутнішою допомогою буде вимкнення кондиціонерів з 16.00 до 23.00. Якщо ж ви ніяк без цього не можете обійтись — будь ласка, виставляйте температуру +23 градуси й вище.

Також ви допоможете енергосистемі, якщо: