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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві зник 13-річний хлопець: поліція шукала його 7 годин

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 144

 

Підліток сам повернувся додому

У Полтаві поліція понад 7 годин розшукувала 13-річного підлітка. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

Про зникнення 13-річного хлопця 19 липня близько 20.00 до відділу поліції № 1 (Київський район) повідомила його мати. Увечері полтавських поліцейських зібрали по тривозі та спрямували на пошуки дитини. 

Як зазначив начальник територіального підрозділу поліції Олег Нагайцев, до розшукових заходів залучили як піші, так і мобільні екіпажі. Поліцейські обстежили вулиці та околиці міста, лісосмуги, складські приміщення та інші місця, де міг перебувати підліток.

Поки правоохоронці були зосереджені на пошуках, хлопець самостійно повернувся додому. На щастя, з дитиною все добре.

На цьому робота ювенальної поліції не завершується — попереду вивчення ситуації та превентивні заходи.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Полтава підліток пошуки поліція
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