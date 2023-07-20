«Відмотати куби»: ПрАТ «Кременчукгаз» масово виявляє порушників

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 334

За червень кременчуцькі газовики склали 132 акти про порушення після перевірки лічильників. Це — кількість справ, які довелося розслідувати. Серед них — 15 випадків, що закінчилися донарахуванням. Найбільше з них — 80 000 грн, які довелося сплатити порушнику.

Про це повідомили в пресслужбі ПрАТ «Кременчукгаз».

Вже у липні зареєстрували 90 актів — 10 порушень. Найбільший штраф перевищив 33 тис. грн. Зазначено, що одному зі споживачів, матеріали якого готують на серпневу комісію, загрожує штраф на суму аж у 200 тис. грн.

Через масові порушення правил користування приладом обліку Кременчукгаз змінив принцип контролю за лічильниками природного газу. Виявити їх допомогла фотофіксація під час щомісячної передачі споживачами показників спожитого газу, яку ввели рік тому.

Фахівці виявляли розбіжності та подекуди пошкодження на приладах.

За даними підприємства, приблизно 10% пошкоджених лічильників — це результат навмисного втручання в них із метою змінити показники. У Кременчукгаз кажуть, у порівняні з травнем минулого року та цьогорічним кількість актів про порушення зросла у понад 8 разів.

— Це — крадіжка. А крадіїв чекають жорсткі санкції й навіть справи з поліцією. У збитку насамперед залишається викрадач — штрафи б’ють по кишені набагато більше, ніж справедлива оплата за спожитий газ, — йдеться у повідомленні.

На противагу підприємство запровадило метод дублюючого обліку, згідно з Кодексом газорозподільних систем. З огляду на сумніви щодо обсягів спожитого газу лічильник розміщують на газопроводі поза межами домоволодіння.



