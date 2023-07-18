Вулиця Утьосова, провулок Правди: кременчужани можуть запропонувати нові назви топонімів

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 2

Нові назви вулиць жителі Кременчука можуть надіслати в електронному та письмовому виді

У рамках деколонізації в Кременчуці планують перейменувати 11 назв топонімів. Жителі міста можуть запропонувати нові найменування вулиць, провулків та тупиків.

Про це повідомили у пресслужбі кременчуцької міської ради 18 липня.

Перелік топонімів, які підпадають під деколонізацію:

вулиця Революціонерів, провулок Революціонерів (Крюків);

провулок Правди (р-н Млинки, Лашки);

провулок Спартаківський (р-н 3-го Занасипу);

вулиця Красноградська (Крюків, р-н с. Садки);

провулок Ударний (р-н 3-го Занасипу);

вулиця Бригадна, провулок Бригадний, проїзд Бригадний, тупик Бригадний (р-н Ревівка);

вулиця Утьосова (с. Молодіжне, р-н вул. Рокитненської)

Обговорення триватиме з 27 липня до 11 серпня. Свої пропозиції кременчужани можуть надати в електронному та письмовому виді.

Адреси для прийому письмових пропозицій:

виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області: пл. Перемоги, 2, м. Кременчук, Полтавська область, 39600;

департамент «Центр надання адміністративних послуг»: вул. Гагаріна, 14, м. Кременчук, Полтавська область, 39600;

контакт-центри за місцем проживання Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій.

Форму для письмової заяви можна переглянути за цим посиланням.

Електронна адреса: sektor-vp@kremen.gov.ua .

Телефон для довідок: (0536) 74-38-47.

Ті, хто бажає висунути свої нові назви топонімів, мають обов’язково вказати:

ПІБ, адреса (місце проживання/реєстрації), контактні дані громадянина, який подає пропозицію;

зміст пропозиції з обґрунтуванням по кожному конкретному топоніму;

дата надання пропозиції, а також підпис.

Анонімні пропозиції не розглядаються, зазначили в міській раді.

Нагадаємо, у червні цього року в Кременчуці перейменували два провулки на честь загиблих воїнів – провулок Червоний на провулок Артема Березнюка та провулок Яснополянський на провулок Микити Клєцкова. Загалом торік в рамках дерусифікації у Кременчуці перейменували 142 топоніми.







