Вулиця Утьосова, провулок Правди: кременчужани можуть запропонувати нові назви топонімів

У рамках деколонізації в Кременчуці планують перейменувати 11 назв топонімів. Жителі міста можуть запропонувати нові найменування вулиць, провулків та тупиків.
Про це повідомили у пресслужбі кременчуцької міської ради 18 липня.
Перелік топонімів, які підпадають під деколонізацію:
Обговорення триватиме з 27 липня до 11 серпня. Свої пропозиції кременчужани можуть надати в електронному та письмовому виді.
Адреси для прийому письмових пропозицій:
виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області: пл. Перемоги, 2, м. Кременчук, Полтавська область, 39600;
департамент «Центр надання адміністративних послуг»: вул. Гагаріна, 14, м. Кременчук, Полтавська область, 39600;
контакт-центри за місцем проживання Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій.
Форму для письмової заяви можна переглянути за цим посиланням.
Електронна адреса: sektor-vp@kremen.gov.ua .
Телефон для довідок: (0536) 74-38-47.
Ті, хто бажає висунути свої нові назви топонімів, мають обов’язково вказати:
Анонімні пропозиції не розглядаються, зазначили в міській раді.
Нагадаємо, у червні цього року в Кременчуці перейменували два провулки на честь загиблих воїнів – провулок Червоний на провулок Артема Березнюка та провулок Яснополянський на провулок Микити Клєцкова. Загалом торік в рамках дерусифікації у Кременчуці перейменували 142 топоніми.
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