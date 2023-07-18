Двох солдатів з Кременчуччини нагородили посмертним орденом «За мужність»

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 651

Нагородили орденами «За мужність» ІІІ ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку

Двох солдатів з Кременчуччини нагородили посмертним орденом «За мужність». Про це повідомили у Горішньоплавнівській міській раді.

Указом Президента України № 432/2023 від 18 липня 2023 року солдатів Петра Васильовича Демченка та Володимира Сергійович ДЕМКІВ нагороджений посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Указом Президента України № 433/2023 від 18 липня 2023 року солдат нагороджений посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.