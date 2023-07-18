Нагородили орденами «За мужність» ІІІ ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку
Двох солдатів з Кременчуччини нагородили посмертним орденом «За мужність». Про це повідомили у Горішньоплавнівській міській раді.
Указом Президента України № 432/2023 від 18 липня 2023 року солдатів Петра Васильовича Демченка та Володимира Сергійович ДЕМКІВ нагороджений посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.
Указом Президента України № 433/2023 від 18 липня 2023 року солдат нагороджений посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.
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