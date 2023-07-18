На Полтавщині розшукуются двоє чоловіків, які намагаються уникнути відповідальності

Сьогодні, 14:47 Переглядів: 286

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук вказаних осіб, повідомте її до Лубенського райвідділу поліції за номерами: (05361)73-628 , 050-440-82-76 , 066-686-33-47 , 099-285-97-23 або 102

Лубенський райвідділ поліції розшукує 37-річного Миколу Прокопчука та 43-річного Ростислава Бамберга, які намагаються уникнути кримінальної відповідальності. Про це повідомили у Головному управлінні поліції у Полтавській області.

За інформацією поліції, Микола Прокопчук обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 КК України. Прикмети чоловіка: зріст 180-182 см, широкі плечі, повної статури. Особливі прикмети: відсутнє ліве око (може бути очний протез).

Ростислав Бамберг підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого статтею 246 КК України. Прикмети розшукуваного: зріст 170-180 см, худорлявої статури.

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук вказаних осіб, повідомте її до Лубенського райвідділу поліції за номерами: (05361)73-628, 050-440-82-76, 066-686-33-47, 099-285-97-23 або 102.

Поліція застерігає вас від спроб самостійно затримати розшукуваних.