У Кременчуці YAKTAK під «Порічку» зібрав 10 000 гривень для ЗСУ

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 219

Драйвові та ліричні пісні, танці, гучні вигуки та оплески, аукціон та повний заряд енергією – все це було на сцені МПК

17 липня у Кременчуці відбувся концерт популярного молодого співака YAKTAK.

З перших слів співак підійняв та запалив зал. А з першої пісні «Порічка», усі присутні встали зі своїх місць та почали активно танцювати та підспівувати.

Поп, реп, рок та джаз поєдналися цього вечора на сцені. Лунали популярні пісні такі, як «Чекає вдома», «Не шукай», «Болить душа», «Наречена» та інші. Всі знали слова пісень, тож часто співали в унісон, навіть, перекрикуючи співака.

Під час ліричних пісень YAKTAK брав у руки гітару, вона чудово доповнювала його образ. Ці пісні дуже розчулювали слухачів.

Далі відбулася перекличка присутніх. Люди вигукували з яких міст вони приїхали до нашого Кременчука. Як виявилося, у залі МПК зібралися люди зібралися з Олександрії, Горішніх Плавнів, Світловодська, Києва, Харкова та Луганську.

Після цього пролунали ще кілька драйвових пісень, а після них розпочався благодійний аукціон для допомоги у зборі коштів на автомобіль для ЗСУ. На аукціоні співак продав укулеле за 10 000 гривень. Її придбала жінка із маленькою дитинкою.

Наостанок YAKTAK заспівав найулюбленіші пісні фанатів, попрощався та пішов зі сцени.

Інтерв'ю з YAKTAK читайте незабаром на нашому сайті.

Нагадаємо, відомим YAKTAK став весною 2022 року, заспівавши відому пісню Наречена, яка розлетілась соцмережами, набрала понад 3,1 млн переглядів та стала піснею, яку наречені обирають під свій перший весільний танець.