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17 липня у Кременчуці виступить YAKTAK

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 915

 

Поп, реп, рок, джаз в одному поєднанні

17 липня о 19.00 у кременчуцькому Міському палаці культури (бульв. Українського відродження, 2) відбудеться концерт YAKTAK.

YAKTAK (Ярослав Карпук) — це поп, реп, рок, джаз в одному поєднанні. Він не має стильових кордонів, але має своє чітке бачення. У своїй творчості виконавець ставить акцент на піснях українською мовою, відкриваючи слухачеві свій внутрішній стан та почуття текстами пісень.

Ще однією особливістю YAKTAK є гітара, на кожну композицію вона одягається в образ, який перегукується з піснею.

Відомим YAKTAK став весною 2022 року, заспівавши відому пісню Наречена, яка розлетілась соцмережами, набрала понад 3,1 млн переглядів та стала піснею, яку наречені обирають під свій перший весільний танець.

Вартість квитків від 290 грн. Їх можна придбати в касі Палацу культури «Кредмаш» або за посиланням.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: концерт YAKTAK МПК палац культури Кредмаш анонс
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