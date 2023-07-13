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Завтра у Кременчуці можлива гроза і навіть град

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1

 

Будьте обережні, під час грози не ходіть попід деревами й завчасно перепаркуйте автівки

Вранці та вдень 14 липня по Полтавській області очікується гроза, подекуди град, вдень очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с. (1 рівень небезпечності — жовтий). Про це повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Як повідомили у «Полтаваобленерго», можливі обриви дротів повітряних ліній електропередач, що знаходяться під напругою.

Застерігаємо, не наближайтеся до провисаючих проводів та проводів, що лежать на землі на відстань, менш як 8 метрів — щоб не наражати себе на небезпеку ураження електричним струмом. Якщо ви побачили обірваний дріт, негайно повідомте до Кол-центру компанії за номерами телефонів: (0532) 510-910, 097-20-20-207, 093-17-02-533, 0800-305-035. До прибуття ремонтної бригади організуйте охорону обірваних проводів, не допускаючи до них перехожих чи тварин, — йдеться у повідомленні.

Будьте обережні, під час грози не ходіть попід деревами й завчасно перепаркуйте автівки — нещодавня гроза влаштувала у Кременчуці справжній деревопад.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: погода гроза град
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