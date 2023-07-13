Завтра у Кременчуці можлива гроза і навіть град

Вранці та вдень 14 липня по Полтавській області очікується гроза, подекуди град, вдень очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с. (1 рівень небезпечності — жовтий). Про це повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології.
Як повідомили у «Полтаваобленерго», можливі обриви дротів повітряних ліній електропередач, що знаходяться під напругою.
Будьте обережні, під час грози не ходіть попід деревами й завчасно перепаркуйте автівки — нещодавня гроза влаштувала у Кременчуці справжній деревопад.
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