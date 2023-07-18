«Не прогулянка, а справжній вид спорту»: кременчужанка після чемпіонату Європи зі скандинавської ходьби готується до Кубка світу

Кременчуцька легкоатлетка Тетяна Рагозіна взяла участь чемпіонаті Європи зі скандинавської ходьби. Спортсменка стала призеркою у кількох категоріях і планує надалі підкоряти всеукраїнські та міжнародні змагання
Про це Тетяна розповіла у коментарі Кременчуцькому Телеграфу.
8-9 липня у столиці Польщі (Варшава) відбувся чемпіонат Європи зі скандинавської ходьби. Україна у чемпіонаті взяла участь вперше. Національна збірна складалась з 35 спортсменів, серед яких була і кременчужанка. Загалом понад 700 учасників представляли 10 країн світу.
Зі скандинавською ходьбою Тетяна познайомилась нещодавно. Цей вид спорту жінка вважала несерйозним – сама ж вона раніше професійно займалась легкоатлетикою та спортивною ходьбою. Згодом їй довелося залишити професійний спорт.
У травні цього року легкоатлетка поїхала у Київ на змагання зі скандинавської ходьби. Там вона стала призеркою чемпіонату і зрозуміла, що це «не просто прогулянка, а справжній вид спорту».
Подруги Тетяни зі Львова запросили жінку взяти участь у чемпіонаті Європи, бо в українській збірній не вистачало людини. Так Тетяна потрапила у склад національної команди України зі скандинавської ходьби.
На чемпіонаті Європи спортсменка посіла перше місце у складі жіночої команди.
Ще одне призове місце, «срібло», Тетяна здобула соло у своїй віковій категорії – 30 +.
Вона зазначила, що на чемпіонаті вона була єдиною учасницею з Полтавської області. На Полтавщині цей вид спорту майже не підтримується з боку держави, заявила Тетяна. Тому участь у чемпіонаті Європи спортсменці довелося оплатити власним коштом.
Надалі Тетяна планує взяти участь у Кубці світу зі скандинавської ходьби. Турнір відбудеться у кінці серпня в Польщі. У жовтні в Києві проведуть чемпіонат України, на який Тетяна також збирається їхати.
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