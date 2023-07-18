Кременчужанин став призером на всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 5

15-16 липня у Тернополі проходив десятий всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби серед борців до 20 років. У змаганнях брав участь кременчужанин Всеволод Сапун, який виборов «бронзу» у своїй ваговій категорії (55кг).

Про це повідомили на Facebook-сторінці Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного.

Зазначено, що призер — цьогорічний випускник навчального закладу. Тренував Всеволода заслужений тренер України Сергій Бузько.

У Федерації з греко-римської боротьби розповіли, що змагання були відбором до чемпіонату світу, що відбудеться з 14 по 20 серпня у м. Варшава.







