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Кременчук, Спорт

Кременчужанин став призером на всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 5

 

Кременчуцький спортсмен посів третє місце на змаганнях

15-16 липня у Тернополі проходив десятий всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби серед борців до 20 років. У змаганнях брав участь кременчужанин Всеволод Сапун, який виборов «бронзу» у своїй ваговій категорії (55кг).

Про це повідомили на Facebook-сторінці Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного.

Зазначено, що призер — цьогорічний випускник навчального закладу. Тренував Всеволода заслужений тренер України Сергій Бузько.

У Федерації з греко-римської боротьби розповіли, що змагання були відбором до чемпіонату світу, що відбудеться з 14 по 20 серпня у м. Варшава. 



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Автор: Вероніка Білодід
Теги: спорт греко-римська боротьба Всеволод Сапун
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