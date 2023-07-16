На Полтавщині знайшли луки, куди зливають нечистоти

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На Полтавщині, у селищі Чутове, знайшли місце, куди постійно зливають нечистоти, забруднюючи таким чином землю. Місцеві мешканці повідомили про це правоохоронцям - поліція розпочала розслідування.

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Як повідомили в поліції Полтавщини, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

Обставини правопорушення та причетних до нього осіб з’ясовує слідство.

Попередня сума збитків від масової загибелі риби на річці Псел внаслідок катастрофи, що сталася 9 липня, склала 75 тис. гривень. Крім того, ще не досліджені суми збитків, завданих ґрунту.