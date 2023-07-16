У Водоліїв – випробування почуттiв, в Овнів – нові можливості: гороскоп на 17-23 липня

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 1

Овен (21.03-20.04)

Цей тиждень вiдкриває перед вами багато нових можливостей. Головне — зробити правильний вибiр i зайнятися в першу чергу тим, що зміцнить вашi матерiальнi позицiї. Працюйте на перспективу, ведiть переговори з потенцiйними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирiшувати фiнансовi питання. У особистому життi зараз ви схильнi керуватися почуттям обов`язку, i це може слугувати стимулом для важливих рiшень. Виконуйте зобов`язання, обiцянки — це хороший час для укладення мiцних союзiв, оформлення вiдносин, старту в новому напрямi. Сприятливi днi: 19, 23; несприятливi: немає.

Телець (21.04-21.05)

Зараз у центрi уваги опиняться домашнi справи i особистi стосунки. Цiлком можливо, що теми виникнуть достатньо серйознi. У понедiлок не обмежуйте себе в можливостях — щось може приємно здивувати i порадувати. Надавайте пiдтримку i допомогу тому з членiв сiм`ї, у якого з`являться новi перспективи. Побути в ролi психотерапевта i вислухати сповiдi друзiв або колег вам доведеться за цей час не раз. Ближче до кiнця тижня спробуйте зайняти активнiшу позицiю, повертайтеся до планiв, якi ви на якийсь час облишили. Сприятливi днi: 19; несприятливi: 23.

Близнюки (22.05-21.06)

Хай ваша потреба в романтицi не входить в суперечнiсть з навколишнiми тенденцiями до постiйностi. Зараз час поглиблювати зв`язки. Проявляйте емоцiйнiсть, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. Кульмiнацiя важливої теми можлива у четвер. Вiдверта розмова стане точкою вiдлiку для початку взаємодiї вже за новими правилами. Усе, що вiдбувається зараз, має серйознi перспективи, i краще не вiдкладати рiшення важливих питань на потiм. До кiнця тижня з`являться новi орiєнтири i в дiловiй сферi. Сприятливi днi: 18, 22; несприятливi: 17.

Рак (22.06-22.07)

Зараз ви готовi узяти на себе новi обов`язки. I якщо на роботi все йде задовiльно, то за бажанням ви можете використати цей тиждень для домашнiх справ. Вплив планет бiльше спонукає до прикрашання житлового простору, естетичних занять. З другої половини тижня випробуванням можуть пiддатися вашi почуття. Не уникайте вiдвертої розмови з близькою людиною у четвер. Усе, що вiдбувається зараз, знакове i отримає розвиток найближчим часом. Сприятливi днi: 21; несприятливi: 18.

Лев (23.07-23.08)

Вас може охопити неспокiй — чи вистачить сил або коштiв для реалiзацiї тих планiв, якi у вас виникли. Поки особливо не поспiшайте, але й не втрачайте можливостi, якi самi йдуть в руки. У середу не розслабляйтеся, iнакше швидкий розвиток подiй може вибити у вас ґрунт з-пiд нiг. З четверга ви вже вiдновите контроль над важливими аспектами свого життя. Але запасайтеся терпiнням i спокiйно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихiднi цiлком присвятiть вiдпочинку i розвагам, оскiльки з понедiлка ви знову активно займетеся справами. Сприятливi днi: 20; несприятливi: 22.

Діва (24.08-23.09)

У вас з`являється змога узяти реванш за всi втраченi можливостi, вiдстрочення i обмеження останнiх тижнiв. Розширюйте коло спiлкування. Друзi i родичi можуть скласти вам протекцiю i допомогти у втiленнi ваших iдей. Реалiзувати найбiльш важливу частину своїх планiв на цей тиждень краще всього у четвер. Операцiї i домовленостi бажано закрiплювати формально. У стосунках з близькими людьми як нiколи важлива згуртованiсть i умiння зрозумiти протилежну точку зору. Зараз добре об`єднуватися навколо будь-яких спiльних проєктiв. Сприятливi днi: 18, 23; несприятливi: немає.

Терези (24.09-23.10)

Головне — тримати в рiвновазi емоцiї. Тодi ви зможете спокiйно наполягти на своїй точцi зору i зробити все так, як вважаєте за потрiбне. Зростає роль друзiв у вашому життi. Цiлком iмовiрно, що з кимось з них ви захочете зайнятися спiльною справою. Це вдалий час для планування, обговорення перспектив i пошуку необхiдної iнформацiї. Не поспiшайте — момент для ривка ще не настав. Користуйтеся можливiстю вiдпочити, придiлити бiльше часу здоров`ю i своєму зовнiшньому вигляду. Розберiться з безладом вдома — незабаром на це у вас не залишиться часу. Сприятливi днi: 17, 22; несприятливi: 20.

Скорпіон (24.10-22.11)

Попри те, що ви готовi наполегливо рухатися до своїх цiлей, поки не все вдасться узяти пiд контроль. Зi стартом нових проєктiв доведеться почекати, якщо вiдчуваєте, що партнери ще не «дозрiли», щоб пiдтримати вашi iнiцiативи. У особистому життi тенденцiї сприятливiшi. Можливо, цьому тижню не вистачатиме романтики. Але якщо останнiм часом ви стали придiляти менше уваги коханiй людинi, то тепер з`являється можливiсть не поспiшати, повернути почуттям колишню глибину. Знайдiть привiд для побачення у четвер, якщо шукаєте шлях до примирення. Сприятливi днi: 17; несприятливi: 21.

Стрілець (23.11-21.12)

Налаштовуйтесь добре попрацювати. Це сприятливий час для того, щоб почати якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понедiлок вам вдасться уникнути додаткового i не особливо бажаного навантаження, то спокiйно займайтеся пошуком необхiдної iнформацiї i ведiть переговори. Зараз вам будуть потрiбнi вагомi аргументи, щоб схилити начальство або партнерiв до своєї точки зору. Безпосередньо братися за нову справу краще з наступного тижня. А поки не втрачайте можливостi, якi дарує вам цей час, — вiдпочивайте i розважайтеся. Сприятливi днi: 18; несприятливi: 19.

Козеріг (22.12-20.01)

Якась важлива для вас тема йде до своєї кульмiнацiї. Найбiльш вiрогiднi змiни у професiйнiй сферi. Цей тиждень прояснить вашi можливостi i зобов`язання, якi треба на себе узяти, а вже самi подiї краще планувати на наступний тиждень. Не дайте емоцiям узяти верх над вами в середу, якщо вiдчуєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додатковi аргументи i прихильникiв, щоб наполягти на своєму, якщо в цьому буде необхiднiсть. Намагайтеся, щоб близька людина не вiдчувала весь цей час вашу вiдчуженiсть. Сприятливi днi: 20; несприятливi: 23.

Водолій (21.01-19.02)

Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттiв. Можливо, якiсь взаємини не витримали перевiрку часом, i ви вирiшите вiд них вiдмовитися. Буде багато душевних розмов i зiзнань. Але якщо у вас з партнером є спiльнi справи або iнтереси, то стосункам може судитися саме зараз перейти на новий рiвень. У середу не пiддайтеся на провокацiї на роботi, а вдома будьте поблажливi до своїх близьких. Ви можете вiдчувати, що справ у вас стає все бiльше. Тому органiзуйте собi у вихiднi повноцiнний вiдпочинок. Сприятливi днi: 19; несприятливi: 17.

Риби (20.02-20.03)

Якщо на порядку денному у вас є актуальнi питання або плануєте почати щось нове, то вам варто поквапитися. Важливi переговори теж не вiдкладайте на наступний тиждень. Зараз у вас хороша можливiсть сформувати групу пiдтримки i обговорити плани на найближчий час. Вашi позицiї змiцняться, якщо те, що вiдбувається, зможете оцiнити не з погляду проблем, а як новi можливостi. У особистому життi чудовi перспективи для змiцнення стосунків, що вже склалися. Але навiть безневинний флiрт може викликати ревнощi партнера. Сприятливi днi: 23; несприятливi: 19.