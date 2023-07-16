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Комунальники та архітектори з Полтавщини допомагають Херсонщині

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 219


 Працюють над розчищенням вулиць населених пунктів Херсонщини після підриву Каховської ГЕС та документують наслідки

Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що 47 комунальників з Полтавщини прибули до Херсона, аби допомагати місцевим жителям підготуватися до опалювального сезону. Він зазначив, що нові бригади підсилять колег, які вже працюють над розчищенням вулиць населених пунктів Херсонщини після підтоплення внаслідок ворожого підриву Каховської ГЕС.

- Згуртованість – наша перевага. 47 комунальників із Полтавщини прибули до Херсона, аби допомагати місцевим жителям підготуватися до опалювального сезону.

Також відправили й необхідну сантехніку – умивальники, змішувачі, крани, унітази, труби й комплектуючі. Їх надав соціально відповідальний бізнес області. 

Нові бригади підсилять колег, які вже працюють над розчищенням вулиць і житла після підтоплення внаслідок ворожого підриву Каховської ГЕС. Частина встановлюватимуть сантехніку в одному з тамтешніх гуртожитків.

Разом відбудовуємо нашу країну! Все буде Україна! – написав Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі.

Також у Полтавській ОВА повідомили, що команда архітекторів і будівельників із Полтавщини тиждень  працювала в Херсоні. Документували наслідки підтоплення житла в місті через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.  

 

Кременчужани допомагають відновлювати Херсонщину

«До робіт були залучені 17 фахівців від обласної адміністрації, Агентства місцевих доріг, Полтавської, Щербанівської, Миргородської, Лубенської, Мачухівської громад і співробітники приватних фірм. Обстежували помешкання людей на двох вулицях. Усього оглянули 100 будівель і склали акти обстежень. На їх підставі формуватимуть чек-листи. Вони будуть підставою для отримання грошової компенсації за зруйноване нерухоме майно. Робота триває, формується нова бригада з Полтавщини», - йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, на каски та бронежилети, призначені для збереження життя і здоров’я працівників комунальних підприємств, яких направлять у відрядження до Херсону, з міського бюджету Кременчука виділили понад 533 тисячі гривень.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Дмитро Лунін/Полтавська ОВА
Теги: Полтавська ОВА комунальники Каховська ГЕС Херсон допомога
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