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Ремонт ліфта у дитячої лікарні Кременчука «затягнув» на 1,2 млн гривень

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 168

 Послуги оплатили з бюджету Кременчуцької громади

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 1,19 млн гривень на оплату послуг з капітального ремонту ліфта на три зупинки у консультативно-діагностичному центрі Кременчуцької міської дитячої лікарні (вул. Лікаря Парнети, 16). Відповідне рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради 14 липня.

Нагадаємо, новий сучасний ліфт у Міській дитячій лікарні встановили влітку 2020 року.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: дитяча лікарня ліфт сесія ремонт
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