Ремонт ліфта у дитячої лікарні Кременчука «затягнув» на 1,2 млн гривень

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 1,19 млн гривень на оплату послуг з капітального ремонту ліфта на три зупинки у консультативно-діагностичному центрі Кременчуцької міської дитячої лікарні (вул. Лікаря Парнети, 16). Відповідне рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради 14 липня.
Нагадаємо, новий сучасний ліфт у Міській дитячій лікарні встановили влітку 2020 року.
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