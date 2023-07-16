Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 17 липня енергетики проводитимуть планові роботи
У понеділок, 17 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Велика набережна, 55-65;
- вул. Ярмаркова, 36.
З 8.00 до 17.00
У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
- с. Мала Кохнівка — вул. Лісна, 2-20;
- с. Потоки — вул. Центральна, 7;
- вул. Олександрійська, 20/36-49;
- вул. Самойловська, 26-34;
- вул. Сергія Єфремова, 14-43;
- пров. Промисловий, 6/37;
- пров. Транспортний, 10/17, 12/16;
- пров. Шкільний, 10-17/10;
- пров. Самойлівський, 7А, 20А.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- пров. Делегатський, 3-20;
- вул. Джерельна, 16, 18;
- вул. Козацька, 71-134;
- пров. Рівненський, 1-44;
- вул. Солов'їна, 10;
- вул. Спасо-Преображенська, 3, 6.
Для виконання робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- просп. Свободи, 122/42;
- вул. Квітки Цісик, 32-36А;
- просп. Свободи, 122/42;
- вул. Квітки Цісик, 32-36А;
- пров. Ланковий, 4-11/6;
- вул. Мане-Каца, 2/11-46;
- вул. Новокагамлицька, 12;
- пров. Оксани Мешко, 3-13;
- пров. Подовжній, 1-6;
- вул. Подовжня, 14-23;
- вул. Сержанта Мельничука, 62-111;
- пров. Трудовий, 7/10.
З 8.00 до 18.00
У зв’язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;
- вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;
- вул. Правобережна, 47, 47А;
- пров. Правобережний, 1А-20;
- вул. Чорних запорожців, 12-20;
- пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;
- вул. Східна, 2/3-14/22;
- вул. Шкільна, 1-11/9.