Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 17 липня енергетики проводитимуть планові роботи

У понеділок, 17 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Велика набережна, 55-65;
  • вул. Ярмаркова, 36.

З 8.00 до 17.00

У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. Київська, 64-121;
  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
  • с. Мала Кохнівка — вул. Лісна, 2-20;
  • с. Потоки — вул. Центральна, 7;
  • вул. Олександрійська, 20/36-49;
  • вул. Самойловська, 26-34;
  • вул. Сергія Єфремова, 14-43;
  • пров. Промисловий, 6/37;
  • пров. Транспортний, 10/17, 12/16;
  • пров. Шкільний, 10-17/10;
  • пров. Самойлівський, 7А, 20А.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • пров. Делегатський, 3-20;
  • вул. Джерельна, 16, 18;
  • вул. Козацька, 71-134;
  • пров. Рівненський, 1-44;
  • вул. Солов'їна, 10;
  • вул. Спасо-Преображенська, 3, 6.

Для виконання робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • просп. Свободи, 122/42;
  • вул. Квітки Цісик, 32-36А;
  • просп. Свободи, 122/42;
  • вул. Квітки Цісик, 32-36А;
  • пров. Ланковий, 4-11/6;
  • вул. Мане-Каца, 2/11-46;
  • вул. Новокагамлицька, 12;
  • пров. Оксани Мешко, 3-13;
  • пров. Подовжній, 1-6;
  • вул. Подовжня, 14-23;
  • вул. Сержанта Мельничука, 62-111;
  • пров. Трудовий, 7/10.

З 8.00 до 18.00

У зв’язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;
  • вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;
  • вул. Правобережна, 47, 47А;
  • пров. Правобережний, 1А-20;
  • вул. Чорних запорожців, 12-20;
  • пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;
  • вул. Східна, 2/3-14/22;
  • вул. Шкільна, 1-11/9.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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