Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У понеділок, 17 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Велика набережна, 55-65;

вул. Ярмаркова, 36.

З 8.00 до 17.00

У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Київська, 64-121;

вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;

с. Мала Кохнівка — вул. Лісна, 2-20;

с. Потоки — вул. Центральна, 7;

вул. Олександрійська, 20/36-49;

вул. Самойловська, 26-34;

вул. Сергія Єфремова, 14-43;

пров. Промисловий, 6/37;

пров. Транспортний, 10/17, 12/16;

пров. Шкільний, 10-17/10;

пров. Самойлівський, 7А, 20А.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Джерельна, 16, 18;

вул. Козацька, 71-134;

пров. Рівненський, 1-44;

вул. Солов'їна, 10;

вул. Спасо-Преображенська, 3, 6.

Для виконання робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

просп. Свободи, 122/42;

вул. Квітки Цісик, 32-36А;

просп. Свободи, 122/42;

вул. Квітки Цісик, 32-36А;

пров. Ланковий, 4-11/6;

вул. Мане-Каца, 2/11-46;

вул. Новокагамлицька, 12;

пров. Оксани Мешко, 3-13;

пров. Подовжній, 1-6;

вул. Подовжня, 14-23;

вул. Сержанта Мельничука, 62-111;

пров. Трудовий, 7/10.

З 8.00 до 18.00

У зв’язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів: