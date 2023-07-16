У Нових Санжарах засудили жінку, яка надіслала через Telegram два власні інтимні відео

«У вульгарно-натуралістичній, цинічній та непристойній і протиприродній формі відображають сферу статевого життя - демонстрацію оголених геніталій та мастурбаторних дій - введення в статеві шляхи пальців рук»
10 липня Новосанжарський районний суд визнав винною мешканку Новосанжарщини, у тому, що вона відправила через Telegram два свої інтимні відео. Про це свідчить вирок, розміщений у Єдиному державного реєстру судових рішень.
Суд класифікував дії жінки як розповсюдження продукції порнографічного характеру та призначили штраф 34 тисячі гривень.
Наводимо цитату з вироку:
Зазначено, що за місцем проживання характеризується задовільно, не перебуває на обліку у лікаря нарколога та психіатра, раніше судимою не була. Розлучена та має дитину.
5 липня прокурор уклав з авторкою відео угоду між про визнання її вини (ст. 468 КПК України). Жінку зобов’язали сплатити штраф у розмірі 34 тис. грн.
Телефон жінки визнали знаряддям злочину. Суд постановив конфіскувати його у власність держави. Ноутбук Asus та вібратор у формі чоловічого статевого органу - повернули власниці.
У кременчуцького фотографа вдома та на студії знайшли купу дитячого порно
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.