У Нових Санжарах засудили жінку, яка надіслала через Telegram два власні інтимні відео

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 621 Коментарів: 3

«У вульгарно-натуралістичній, цинічній та непристойній і протиприродній формі відображають сферу статевого життя - демонстрацію оголених геніталій та мастурбаторних дій - введення в статеві шляхи пальців рук»

10 липня Новосанжарський районний суд визнав винною мешканку Новосанжарщини, у тому, що вона відправила через Telegram два свої інтимні відео. Про це свідчить вирок, розміщений у Єдиному державного реєстру судових рішень.

Суд класифікував дії жінки як розповсюдження продукції порнографічного характеру та призначили штраф 34 тисячі гривень.

Наводимо цитату з вироку:

«Діючи умисно, всупереч основним засадам суспільної моралі за допомогою функції відеозапису мобільного телефону «Хіаоmі Readmi Note 10» виготовила з застосуванням відеозйомки власного оголеного тіла, два відеофайли порнографічного характеру, які у вульгарно-натуралістичній, цинічній та непристойній і протиприродній формі відображають сферу статевого життя - демонстрацію оголених геніталій та мастурбаторних дій - введення в статеві шляхи пальців рук. Після цього, зберігала вказані два відеофайли у пам`яті свого мобільного телефону для їх розповсюдження».

Зазначено, що за місцем проживання характеризується задовільно, не перебуває на обліку у лікаря нарколога та психіатра, раніше судимою не була. Розлучена та має дитину.

5 липня прокурор уклав з авторкою відео угоду між про визнання її вини (ст. 468 КПК України). Жінку зобов’язали сплатити штраф у розмірі 34 тис. грн.

Телефон жінки визнали знаряддям злочину. Суд постановив конфіскувати його у власність держави. Ноутбук Asus та вібратор у формі чоловічого статевого органу - повернули власниці.

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