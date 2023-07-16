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16 липня - День змій: які плазуни живуть у Кременчуці

Сьогодні, 18:58 Переглядів: 132

 Фахівці Кременчуцьких плавнів розповіли, як розрізнити отруйних від неотруйних

16 липня у світі відзначають День змій, повідомили в регіональному ландшафтному парку «Кременчуцькі плавні». Фахівці кажуть, що в екосистемах  «Кременчуцьких плавні» зустрічаються два види отруйних змій: гадюка звичайна та гадюка степова, неотруйні мідянка звичайна, вуж водяний та вуж звичайний.

Гадюка звичайна та вуж водяний – регіонально рідкісні види або такі, що постійно або тимчасово перебувають під загрозою зникнення в природних умовах. 

Гадюка степова та мідянка звичайна занесені до «Червоної книги України».

Дуже часто миролюбного вужа звичайного плутають з гадюкою звичайною. Це не дивно, адже обидві змії дуже схожі, мають схоже забарвлення. Як же їх відрізнити?

  • Майже у всіх звичайних вужів на голові є дві жовті або оранжеві плями («вушка»), у гадюки вони відсутні;
  • У вужа овальна, злегка яйцеподібна голова, тоді як у гадюки вона трикутна і нагадує спис;
  • Зазвичай вуж сірого кольору без візерунків, але інколи може мати якийсь візерункоподібний елемент, у гадюки ж присутня зигзагоподібна смуга на спині, яка йде уздовж всього тіла;
  • у вужів зіниці круглі (схожі на котячі), а у гадюк зіниці вертикальні, як палички;
  • зазвичай вужі довші (до 1,5 м), ніж гадюки (50-75 см);
  • Вуж - стрункіший за  гадюку та має тонкий довгий хвіст, а хвіст гадюки короткий і товстий.


Будьте уважні до природи.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: змія вуж природа кременчуцькі плавні РЛП
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