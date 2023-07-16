16 липня - День змій: які плазуни живуть у Кременчуці

16 липня у світі відзначають День змій, повідомили в регіональному ландшафтному парку «Кременчуцькі плавні». Фахівці кажуть, що в екосистемах «Кременчуцьких плавні» зустрічаються два види отруйних змій: гадюка звичайна та гадюка степова, неотруйні мідянка звичайна, вуж водяний та вуж звичайний.
Гадюка звичайна та вуж водяний – регіонально рідкісні види або такі, що постійно або тимчасово перебувають під загрозою зникнення в природних умовах.
Гадюка степова та мідянка звичайна занесені до «Червоної книги України».
Дуже часто миролюбного вужа звичайного плутають з гадюкою звичайною. Це не дивно, адже обидві змії дуже схожі, мають схоже забарвлення. Як же їх відрізнити?
Будьте уважні до природи.
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