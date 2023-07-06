Зростання цін на АЗС Полтавщини майже припинилося: скільки коштує бензин, дизель та газ 6 липня

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 345

На одній з мереж заправок ціни на бензин та дизель сьогодні знизилися

Через тиждень безперервного зростання ціни на заправках Кременчука та Полтавщини майже зупинилися, а на деяких мережах АЗС навіть знизили деякі цінники. У порівнянні з вчорашнім днем ціни на заправках не змінилися на п’ятьох мережах АЗС — BVS, Авіас, Авторанс, OKKO та Укрнафта.

А одна мережа заправок — БРСМ-Нафта, сьогодні навіть зменшила ціну на бензин А-95 преміум та дизель на 50 копійок за літр.

На трьох мережах АЗС пальне сьогодні подорожчало.

Найбільше ціни підняли на заправках WOG — на 1 грн за літр подорожчав дизель.

У Motto бензин А-95 подорожчав на 70 копійок за літр.

U.GO підняла ціни на бензин А-95 на 40 копійок за літр.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що подорожчання автомобільного пального продовжиться й ціни будуть поступово зростати до кінця липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 6.07.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 49,19 -0,04 -0,087% Бензин А-95 47,89 +0,11 +0,236% Бензин А-92 45,72 0,00 0% Дизельне пальне 46,45 -0,06 -0,120% Газ автомобільний 23,18 0,00 0%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 6.07.2023 р.