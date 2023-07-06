На Полтавщині очікують грози та можливі сильні пориви вітру – будьте обережні

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 215

Під час грози не ходіть під деревами та завчасно перепаркуйте свої автівки

У четвер, 6 липня, у другій половині дня в Полтавській області очікуються грози. Можливі обриви дротів повітряних ліній електропередач, що знаходяться під напругою.

У «Полтаваобленерго» закликають не наближатися до проводів, що провисають, та проводів, що лежать на землі, на відстань менш як 8 метрів — щоб не наражати себе на небезпеку ураження електричним струмом.

— Якщо ви побачили обірваний дріт, негайно повідомте до Кол-центру компанії за номерами телефонів: (0532) 510-910, 097-20-20-207, 093-17-02-533, 0800-305-035. До прибуття ремонтної бригади організуйте охорону обірваних проводів, не допускаючи до них перехожих чи тварин. Бережіть своє здоров’я та життя, — закликають енергетики.

Будьте обережні, під час грози не ходіть під деревами та завчасно перепаркуйте автівки — нещодавня гроза влаштувала у Кременчуці справжній деревопад.