На Полтавщині перекинулася вантажівка з цистерною — водій з Кременчука не постраждав

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У Полтавській області на автодорозі Решетилівка-Дніпро перекинулася вантажівка з цистерною. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 6 липня, близько 14.00, на автодорозі Решетилівка-Дніпро, між селами Гайове та Красне Кобеляцької громади.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Полтавській області.

Попередньо відомо, що 53-річний водій вантажівки «Вольво» з Кременчука під час руху допустив перекидання авто з цистерною.

Унаслідок ДТП стався витік смолисто-бітумної суміші із цистерни. На щастя, ніхто з учасників руху не постраждав.