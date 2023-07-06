Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині перекинулася вантажівка з цистерною — водій з Кременчука не постраждав

Сьогодні, 15:36 Переглядів: 886

 

ДТП сталася на автодорозі Решетилівка-Дніпро

У Полтавській області на автодорозі Решетилівка-Дніпро перекинулася вантажівка з цистерною. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 6 липня, близько 14.00, на автодорозі Решетилівка-Дніпро, між селами Гайове та Красне Кобеляцької громади. 

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Полтавській області.

Попередньо відомо, що 53-річний водій вантажівки «Вольво» з Кременчука під час руху допустив перекидання авто з цистерною. 

Унаслідок ДТП стався витік смолисто-бітумної суміші із цистерни. На щастя, ніхто з учасників руху не постраждав. 

— Наразі рух на автодорозі ускладнений. Для ліквідації наслідків на місці події працюють поліцейські, рятувальники та місцева служба автомобільних доріг. 

Просимо водіїв бути вкрай обережними на даній частині дороги, — йдеться в повідомленні поліції. 

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: ДТП поліція Полтавщини вантажівка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 24 від 15 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 8 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 1 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх