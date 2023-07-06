На Полтавщині перекинулася вантажівка з цистерною — водій з Кременчука не постраждав

У Полтавській області на автодорозі Решетилівка-Дніпро перекинулася вантажівка з цистерною. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 6 липня, близько 14.00, на автодорозі Решетилівка-Дніпро, між селами Гайове та Красне Кобеляцької громади.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Полтавській області.
Попередньо відомо, що 53-річний водій вантажівки «Вольво» з Кременчука під час руху допустив перекидання авто з цистерною.
Унаслідок ДТП стався витік смолисто-бітумної суміші із цистерни. На щастя, ніхто з учасників руху не постраждав.
— Наразі рух на автодорозі ускладнений. Для ліквідації наслідків на місці події працюють поліцейські, рятувальники та місцева служба автомобільних доріг.
Просимо водіїв бути вкрай обережними на даній частині дороги, — йдеться в повідомленні поліції.
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