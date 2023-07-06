Понад 2 тисячі працівників, які через війну втратили роботу, отримають допомогу з бюджету Кременчука

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 314

На виплату допомоги тим, хто втратив роботу, в міському бюджеті на 2023 рік передбачили 5,5 млн грн

Коштом бюджету Кременчуцької міської територіальної громади буде надана матеріальна допомога працівникам двох підприємств, з якими призупинили дію трудових договорів через військову агресію росії проти України.

На черговому засіданні XX сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася сьогодні, 6 липня, депутати внесли зміни до Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021-2023 роки. Ними прогнозні обсяги фінансування програми коштом міського бюджету збільшені до майже 329 млн грн.

Тепер програма «Турбота» передбачає виплату матеріальної допомоги у 2023 році на загальну суму 5,5 млн грн працівникам підприємств, з якими «призупинили дію трудових договорів через військову агресію росії проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи».

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту рішення, воно було підготовлено на підставі звернень ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та ТОВ «Інструментальний завод». В них адміністрація цих підприємств просила виділити матеріальну допомогу для 2 218 працівників заводів, які проживають у Кременчуці та мають скрутне матеріальне становище,

Головним розпорядником цих коштів визначено Департамент соціального захисту населення.