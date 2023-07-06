Фінансування Програми відновлення та утримання фонду захисних споруд ЦЗ у Кременчуці збільшили на 120 млн грн

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 223

На черговому засіданні XX сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 6 липня, депутати затвердили міську Програму відновлення та утримання фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 — 2024 роки в новій редакції. Загальний обсяг фінансування програми збільшений на 120 млн грн і наразі складає 171 млн 902 тис. грн.

Додаткові кошти (120 млн грн) цього року передбачені на ремонт найпростіших укриттів (підвальних приміщень) у закладах середньої та дошкільної освіти комунальної форми власності — 60 млн грн та на будівництво захисних споруд цивільного захисту модульного типу на території закладів освіти — також 60 млн грн.

Отже, найбільша частина витрат у програмі передбачена на 2023 рік — понад 155,6 млн грн. З них на ремонт найпростіших укриттів (підвальних приміщень) у закладах середньої та дошкільної освіти міста цього року передбачено виділити 95 млн грн. На будівництво захисних споруд цивільного захисту модульного типу на території закладів освіти комунальної форми власності — 60 млн грн. Та на ремонт захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності КГЖЕП «Автозаводське» — 634 тис. грн.

На 2024 рік передбачено витратити на ремонт найпростіших укриттів (підвальних приміщень) у закладах середньої та дошкільної освіти 15 млн грн та на ремонт захисних споруд цивільного захисту КГЖЕП «Автозаводське» — 634 тис. грн.

Як зазначено у пояснювальній записці до проєкту рішення, додаткове фінансування програми потрібно «у зв’язку зі збільшенням кількості закладів освіти, де необхідно провести роботи з капітального ремонту та облаштування найпростіших укриттів, а також будівництва захисних споруд цивільного захисту модульного типу на території закладів освіти комунальної форми власності».

У самій Програмі зазначається, що її виконання дасть змогу: