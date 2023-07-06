Керівника «Київміськбуду» Кушніра відсторонили після сюжету в ЗМІ про його підйом на Еверест

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 1

Міський голова Києва Віталій Кличко сьогодні, 6 липня, повідомив про відсторонення від виконання обов’язків керівника ПрАТ «Київміськбуд» Ігоря Кушніра та проведення аудиту діяльності будівельної компанії із залученням міжнародного аудитора рішення. Таке рішення було ухвалено на засіданні наглядової ради та правління будівельної компанії «Київміськбуд», більша частка якої належить міській владі.

— На мою вимогу відбулося спільне засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ «Київміськбуд», де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм… На цей час керівник «Київміськбуду» Ігор Кушнір відсторонений від виконання обов’язків. Також працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. І вона теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ «Київміськбуд» та її керівництва, — написав Віталій Кличко у своєму Telegram.

Мер столиці також додав, що рада доручила компанії продовжувати виконувати зобов’язання перед інвесторами.

ПрАТ «ХК «Київміськбуд» — найбільший забудовник столиці. Його основний акціонер — територіальна громада Києва в особі Департаменту комунальної власності КМДА з часткою 80%. З 2012 року головою правління і президентом компанії є Ігор Кушнір.

У липні проєкт розслідувань Bihus.info повідомив, що президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір виїхав за кордон на основі довідки про інвалідність. Згідно з матеріалом, поїздка тривала вісім місяців. Міжнародні медіа при цьому повідомляли, що Ігор Кушнір разом із дружиною Оксаною піднявся на Еверест.

Компанія «Київміськбуд» прокоментувала матеріал, заявивши, що Кушнір має третю групу інвалідності через тривалу боротьбу з онкологічним захворюванням. Водночас за заявою, президент компанії є «досвідченим альпіністом, який піднявся на два «восьмитисячника» та сім «семитисячників».