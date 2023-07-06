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На Полтавщині зіткнулися два автомобіля, один з яких загорівся — поліція встановлює обставини ДТП

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1

 

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Пирятин Прилуки

На Полтавщині поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої загорівся автомобіль. ДТП сталася 5 липня, близько 7.20, на автодорозі Пирятин-Прилуки, неподалік села Верхоярівка Пирятинської тергромади Лубенського району. 

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією, автомобіль Chevrolet, під керуванням 27-річного водія, зіткнувся з автомобілем Skoda, за кермом якого перебував 57-річний водій. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, а автомобіль Chevrolet загорівся. 

Наразі на водія автомобіля Chevrolet працівники сектору реагування патрульної поліції Пирятинщини склали відповідні адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини ДТП Пирятин зіткнулися
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