На Полтавщині зіткнулися два автомобіля, один з яких загорівся — поліція встановлює обставини ДТП

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1

На Полтавщині поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої загорівся автомобіль. ДТП сталася 5 липня, близько 7.20, на автодорозі Пирятин-Прилуки, неподалік села Верхоярівка Пирятинської тергромади Лубенського району.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією, автомобіль Chevrolet, під керуванням 27-річного водія, зіткнувся з автомобілем Skoda, за кермом якого перебував 57-річний водій. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, а автомобіль Chevrolet загорівся.

Наразі на водія автомобіля Chevrolet працівники сектору реагування патрульної поліції Пирятинщини склали відповідні адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.