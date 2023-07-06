За фактом бійки юнаків у Градизьку на Полтавщині поліція відкрила два кримінальних провадження

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 295

Поліція Полтавщини закликає батьків зосередити увагу на дозвіллі дітей та посилити контроль за їх поведінкою

Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту між молодиками й двома неповнолітніми юнаками, що стався 1 липня близько о 21.20 у селищі Градизьк біля дитячого майданчика, розташованого неподалік вулиць Чернишевського та Ломоносова.

Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, працівники територіального підрозділу поліції оперативно відреагували на повідомлення про бійку за участю неповнолітніх та встановили особи учасників події. За даним фактом дізнавачі відділу № 1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції відкрили два кримінальних провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України.

За інформацією органу досудового розслідування, бійка відбулась між двома повнолітніми мешканцями селища, яким 18 та 22 роки, та двома юнаками, 16 й 17 років. Неповнолітні учасники конфлікту звернулися по медичну допомогу. Для встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, які отримали юнаки, призначені судово-медичні експертизи. Після висновків лікарів будуть прийняті відповідні процесуальні рішення.

У рамках кримінальних проваджень дізнавачам належить встановити обставини події та її причини, а також надати об’єктивну правову оцінку діям учасників конфлікту.

Поліція Полтавщини закликає батьків (або осіб, які їх заміняють) зосередити увагу на дозвіллі дітей та посилити контроль за їх поведінкою!

- Закликаємо нагадати їм про загальновизнані моральні та правові норми, а також про встановлені чинним законодавством заборони щодо вживання спиртного та паління, які поширюються на неповнолітніх. Окрім того, застерігаємо службових осіб від оприлюднення оцінювальних суджень та непідтвердженої інформації, що може сформувати у громадськості неправильне уявлення про подію та її учасників. Нагадуємо про вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо оприлюднення інформації з обмеженим доступом та юридичну відповідальність за розголошення інформації, одержаної конфіденційно, - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті поліції Полтавщини.

Нагадаємо, вчора Градизький селищний голова Мирослав Носа опублікував відео з камер спостереження, на яких видно побиття неповнолітнього. Селищний голова стверджував, що потерпілий в реанімації.