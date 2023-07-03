Петиція про присвоєння звання Героя України Ігорю Турмію набрала необхідну кількість голосів

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Петиція про присвоєння звання «Героя України» загиблому кременчужанину Ігорю Турмію набрала необхідну кількість голосів.

До завершення голосування залишилося 5 днів. Наразі петиція очікує на розгляд.

Ігор Васильович Турмій захищав нашу державу від російської військової агресії практично з перших днів повномасштабного вторгнення росії на територію України. Був молодшим сержантом, електриком-дизелістом 2 загону СП військової частини А-4030. Помер військовий 2 квітня 2023 року в КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» від тяжкого поранення, яке отримав 22 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.

Нагадаємо, 5 квітня Кременчук попрощався з воїном Ігорем Турмієм, який 10 днів боровся за життя після важкого поранення.

Петицію щодо посмертного присвоєння звання Героя України кременчужанину Ігорю Турмію створили 7 квітня.