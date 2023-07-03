Де сьогодні не буде світла у Кременчуці

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Сьогодні, 3 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Небесної Сотні, 30-38/68;

вул. Софіївська, 76;

вул. Троїцька, 70, 70А;

вул. Шевченка, 55-64А;

пров. Вишневий, 1/83-13/20;

проїзд Вишневий, 3-6;

вул. Залізнична, 79-91;

вул. Кагамлицька, 74;

вул. Сержанта Мельничука, 164/9-201;

туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;

туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;

пров. Гайдамацький, 2/55-45;

вул. Космонавтів, 59/16-86;

вул. Михайлівська, 16/42-21;

вул. Пилипа Орлика, 9-11/37;

вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1;

пров. Водний, 3-10/41;

вул. Затонна, 1А-14А;

пров. Затонний, 3-11;

пров. Набережний, 3-9/37;

вул. Недогарська, 27/13-39;

пров. Річковий, 3-7;

проїзд Річковий, 4-14/29.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;

вул. Олександра Радищева, 12-20;

вул. Правобережна, 47, 47А;

пров. Правобережний, 1А-20;

пров. Рилєєва, 1/9-12/17;

вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;

вул. Східна, 2/3-14/22;

вул. Шкільна, 1-11/9.

У зв'язку з виконанням робіт пов'язаних з реалізацією договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу: