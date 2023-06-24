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Кременчуцька викладачка стала лауреаткою всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023»

Сьогодні, 18:09 Переглядів: 274

 

Вона посіла третє місце 

Два вчителі з Полтавщини стали лауреатами всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2023». Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Кременчуцька викладачка фізкультури перемогла в обласному турі конкурсу «Учитель року-2023»

Це викладач фізичного виховання Наукового ліцею «Політ» при обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Євгенія Білаш і вчитель початкових класів Новознам’янської гімназії Юлія Ситюк. Вони посіли треті місця у своїх категоріях.

Загалом Полтавщину на всеукраїнському етапі конкурсу представляли чотири педагоги.

— Вітаю наших освітян! І дякую кожному вчителю за знання, любов і добро, якими вони щедро діляться з дітьми. Дякую за вашу працю! Все буде Україна! — написав Лунін.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: учитель року вчителі фізкультура викладач
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