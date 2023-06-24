Кременчуцька викладачка стала лауреаткою всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023»

Два вчителі з Полтавщини стали лауреатами всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2023». Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Кременчуцька викладачка фізкультури перемогла в обласному турі конкурсу «Учитель року-2023»
Це викладач фізичного виховання Наукового ліцею «Політ» при обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Євгенія Білаш і вчитель початкових класів Новознам’янської гімназії Юлія Ситюк. Вони посіли треті місця у своїх категоріях.
Загалом Полтавщину на всеукраїнському етапі конкурсу представляли чотири педагоги.
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