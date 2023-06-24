На Кременчуччині військовий з коханою першими зареєстрували шлюб у ЦНАПі Семенівки

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23 червня у Центрі надання адміністративних послуг Семенівської селищної ради проведено перші урочисті церемонії реєстрації шлюбів. Цього дня одружилися дві пари.

З народженням нової родини закоханих привітали керівник ЦНАПу Ірина Зубчук та адміністратор Інна Литвиненко. Вони вручили закоханим свідоцтва про реєстрацію шлюбів та пам`ятні дарунки.

Одна із пар молодят побажала залишитися анонімною, а от інша згодилася поділитися своїми приємними тепер уже спогадами. Це подружжя Леоніда Сьомака та Ірини Моісеєнко. Леонід Вікторович нині перебуває на службі в ЗСУ і, повернувшись додому в коротку відпустку, уклав офіційний шлюб зі своєю коханою. Але насолодитися медовим місяцем чоловіку не вдасться, адже на нього вже чекають у його військовій частині.

Вітаємо новостворені родини! Бажаємо щасливої долі та мирного неба!