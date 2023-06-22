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З початку повномасштабного вторгнення росії понад 11 тисяч жінок за власним бажанням пішли до лав ЗСУ

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 184

 

Сьогодні українські жінки захищають Україну на рівні з чоловіками

З першого дня повномасштабної війни з російськими окупантами українські жінки нарівні з чоловіками стояли в чергах до територіальних центрів комплектування, щоб долучитися до захисту нашої Батьківщини. Після 24 лютого 2022 року до лав Збройних Сил України за власним бажанням було призвано понад 11 тисяч жінок.

Про це написав командувач Об'єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

На теперішній час:

  • в Сухопутних військах проходить службу понад 16 тисяч військовослужбовців-жінок;
  • в Повітряних Силах — понад 7 тисяч;
  • у Військово-Морських Силах — близько 2 тисяч;
  • в Десантно-штурмових військах — близько 1 тисячі;
  • в Силах територіальної оборони — понад 3 тисяч військовослужбовців-жінок.

Решта — в інших складових сил оборони.

Нагадаємо, що за словами заступниці міністра оборони Анни Маляр, на сьогодні у ЗСУ служать 42 тисячі захисниць. Якщо додати до них цивільних працівниць, то цифра збільшується до 60 тисяч. При цьому, безпосередню участь у бойових діях на передовій лінії фронту беруть близько 5 тисячі українок.

У складі Збройних Сил України 42 тисячі жінок-військовослужбовиць, з них 5 тисяч на передовій
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Автор: Віктор Крук
Теги: ЗСУ призов жінка в армії захисники Міноборони
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