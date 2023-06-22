З початку повномасштабного вторгнення росії понад 11 тисяч жінок за власним бажанням пішли до лав ЗСУ

З першого дня повномасштабної війни з російськими окупантами українські жінки нарівні з чоловіками стояли в чергах до територіальних центрів комплектування, щоб долучитися до захисту нашої Батьківщини. Після 24 лютого 2022 року до лав Збройних Сил України за власним бажанням було призвано понад 11 тисяч жінок.
Про це написав командувач Об'єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
На теперішній час:
Решта — в інших складових сил оборони.
Нагадаємо, що за словами заступниці міністра оборони Анни Маляр, на сьогодні у ЗСУ служать 42 тисячі захисниць. Якщо додати до них цивільних працівниць, то цифра збільшується до 60 тисяч. При цьому, безпосередню участь у бойових діях на передовій лінії фронту беруть близько 5 тисячі українок.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.