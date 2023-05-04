У складі Збройних Сил України 42 тисячі жінок-військовослужбовиць, з них 5 тисяч на передовій

Сьогодні, 21:05 Переглядів: 114

Українські жінки захищають Україну нарівні з чоловіками й тисячі жінок-військовослужбовець наразі знаходиться на передовій.

За словами заступниці міністра оборони Анни Маляр, нині у ЗСУ служать 42 тисячі жінок. 107 жінок загинуло та було поранено, а ще близько 50 жінок-військовослужбовиць вважаються зниклими безвісти.

— Сьогодні у Збройних Силах України 42 тисячі жінок-військовослужбовиць, а разом з цивільними працівницями 60 тисяч. З них 5 тисяч на передовій. На жаль, 107 жінок загинуло і є поранені», — повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

Українські військові на фронті психологічно важко сприймають поранення чи загибель жінок-військовослужбовців, тому командири з обережністю ставляться до жінок на передовій.

Про це Ганна Маляр сказала під час Українського жіночого конгресу.

— Чоловіки-командири на передовій з обережністю ставляться до жінок у підрозділах, тому що наших чоловіків з дитинства виховують джентльменами, і якщо жінка з підрозділу поранена чи загинула, вони дуже болюче сприймають це, — зазначила Ганна Маляр.

В Україні близько 38 тисяч жінок мають статус ветеранів війни, понад 350 жінок-військовслужбовиць відзначені державними нагородами та мають звання Героя України — деякі з них посмертно.