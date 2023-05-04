У складі Збройних Сил України 42 тисячі жінок-військовослужбовиць, з них 5 тисяч на передовій

Українські жінки захищають Україну нарівні з чоловіками й тисячі жінок-військовослужбовець наразі знаходиться на передовій.
За словами заступниці міністра оборони Анни Маляр, нині у ЗСУ служать 42 тисячі жінок. 107 жінок загинуло та було поранено, а ще близько 50 жінок-військовослужбовиць вважаються зниклими безвісти.
Українські військові на фронті психологічно важко сприймають поранення чи загибель жінок-військовослужбовців, тому командири з обережністю ставляться до жінок на передовій.
Про це Ганна Маляр сказала під час Українського жіночого конгресу.
В Україні близько 38 тисяч жінок мають статус ветеранів війни, понад 350 жінок-військовслужбовиць відзначені державними нагородами та мають звання Героя України — деякі з них посмертно.
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