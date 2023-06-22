«Янголи спорту»: понад 200 історій загиблих спортсменів, серед яких Максим Кагал з Кременчука

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 279

У Полтаві представили фотовиставку-реквієм за загиблими внаслідок війни українськими спортсменами. На полотнах і світлини наших земляків. Це Євген Перепелиця, Артем Осін та кременчужанин Максим Кагал.

Полтава стала 8 містом, де презентували фотовиставку. Експозиція зібрала понад 200 фотознімків спортсменів і тренерів, серед яких чемпіони світу, Європи, переможці змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Максим Кагал. Кікбоксер з Кременчука поліг у бою за Маріуполь 25 березня. Він боронив Україну в складі «Азову». Воїн був першим чемпіоном світу з кікбоксингу за версією ISKA у складі збірної команди України. Указом Президента захисникові надали звання Героя України з удостоєнням ордену «Золота Зірка».

Євген Перепелиця. Спортсмен загинув 18 травня під час ракетного обстрілу навчального центру Збройних сил у Десні. Він був членом кількох автоклубів Полтави, озвучував чемпіонати України з дрифту.

Артем Осін. Військовослужбовець «Центурії» загинув внаслідок артилерійського обстрілу 12 січня на Донеччині. Чоловік був кандидатом у майстри спорту України з чотирьох видів боротьби: греко-римської, вільної, самбо та дзюдо.