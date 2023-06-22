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Футбольний клуб «Гірник-Спорт» з Кременчуччини залишився у Першій лізі

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 380

 

Три команди з Полтавщини зустрінуться наступного сезону у групі Б

Учора, 21 червня, у Києві відбулася Конференція ПФЛ з футболу. Наступного сезону три команди з Полтавщини знову зустрінуться на футбольних полях. Кремінь та Полтава, які зберегли прописку, а також Гірник-Спорт, який, хоч за підсумками сезону мав понизитися у класі, залишається у Першій лізі. 

Головний тренер покинув «Гірник-Спорт», пропрацювавши лише 8 матчів
Тренер футбольного клубу «Кремінь» Валерій Куценко очолить «Гірник-Спорт» 

За інформацією пресслужби ПФЛ, важливим було питання про отримання клубами членства у ПФЛ, а також вихід та виключення клубів зі складу ПФЛ.

Присутні оплесками провели в УПЛ лауреатів сезону — Полісся, Оболонь, ЛНЗ. Подякували за плідну роботу та яскраві виступи Скоруку, побажавши мужній команді з Нікопольського району якомога швидше повернутися в усеукраїнські змагання. Розглянули питання про продовження тимчасового призупинення на сезон 2023/24 участі у змаганнях ПФЛ деяких клубів, що втратили можливість повноцінного функціонування через військову агресію з боку російської федерації.

Набули членства у ПФЛ та візьмуть участь у змаганнях ПФЛ серед команд клубів Другої ліги такі клуби, як: Дружба (Мирівка), Скала 1911 (Стрий), Локомотив (Київ), ФК Кудрівка та ЮКСА (Тарасівка). Здобули членство у ПФЛ і ті три клуби, які втратили право на участь змаганнях Української Прем’єр-Ліги та переходять у змагання Першої ліги: Металіст (Харків), ФК Львів (на старт не вийде), Інгулець (Петрове).

Як наслідок, за підсумками обговорення та голосування затверджено склад учасників, регламент, план-календар та формат проведення Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Першої та Другої ліги сезону 2023/24.

Низка клубів, на жаль, після повномасштабної агресії рф не подали заяв про продовження тимчасового призупинення участі у змаганнях 2023/24, не сплатили членські внески та не продовжують свою діяльність, тому вимушеною, проте неминучою мірою стало прийняття рішення про виключення:

  • Футбольний клуб Нікополь
  • МСК Дніпро Черкаської міської ради
  • Футбольний клуб Олімпік м. Донецьк
  • Футбольний клуб Вовчанськ смт Покотилівка
  • Футбольний клуб Волинь м.Луцьк

Тимчасово призупинено участь клубів у змаганнях Першої ліги сезону 2022/23 без позбавлення членства у ПФЛ:

  • ФК Ужгород
  • ФК Краматорськ
  • Скорук Нікопольський район,
  • ФК Львів
  • ВПК-Агро Вишневе

Тимчасово призупинено участь клубів у змаганнях серед Другої ліги сезону 2023/24 без позбавлення членства в ПФЛ:

  • АФСК Київ
  • Балкани Зоря
  • Карпати Галич
  • Любомир Ставище
  • МФК Миколаїв
  • ФК Суми
  • МФА Мункач
  • Кристал Херсон
  • Енергія Нова Каховка
  • Таврія Сімферополь.

«Кремінь» виступатиме у Першій лізі групі «Б» разом із такими клубами: «Вікторія» (Миколаївка), «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні), «Інгулець» (Петрове), «Діназ» (Вишгород), «Металург» (Запоріжжя), ФСК «Маріуполь», «Лівий Берег» (Київ) та «Чернігів-ШВСМ».

  1. Друга ліга
    Васт (Миколаїв)
  2. Дружба (Мирівка)
  3. Звягель (Звягель)
  4. Кремінь-2 (Кременчук)
  5. Кудрівка (Київська область)
  6. Локомотив (Київ)
  7. Металург-2 (Запоріжжя)
  8. Нива (Вінниця)
  9. Реал Фарма (Одеса)
  10. Скала 1911 (Стрий)
  11. Тростянець (Тростянець)
  12. Чайка (Петропавлівська Борщагівка)
  13. ЮКСА (Київська область)

Початок змагань у Першій лізі запланований 28 липня, а у Другій лізі — 6 серпня.

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Автор: Альона Душенко
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