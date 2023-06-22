Футбольний клуб «Гірник-Спорт» з Кременчуччини залишився у Першій лізі

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Три команди з Полтавщини зустрінуться наступного сезону у групі Б

Учора, 21 червня, у Києві відбулася Конференція ПФЛ з футболу. Наступного сезону три команди з Полтавщини знову зустрінуться на футбольних полях. Кремінь та Полтава, які зберегли прописку, а також Гірник-Спорт, який, хоч за підсумками сезону мав понизитися у класі, залишається у Першій лізі.

За інформацією пресслужби ПФЛ, важливим було питання про отримання клубами членства у ПФЛ, а також вихід та виключення клубів зі складу ПФЛ.

Присутні оплесками провели в УПЛ лауреатів сезону — Полісся, Оболонь, ЛНЗ. Подякували за плідну роботу та яскраві виступи Скоруку, побажавши мужній команді з Нікопольського району якомога швидше повернутися в усеукраїнські змагання. Розглянули питання про продовження тимчасового призупинення на сезон 2023/24 участі у змаганнях ПФЛ деяких клубів, що втратили можливість повноцінного функціонування через військову агресію з боку російської федерації.

Набули членства у ПФЛ та візьмуть участь у змаганнях ПФЛ серед команд клубів Другої ліги такі клуби, як: Дружба (Мирівка), Скала 1911 (Стрий), Локомотив (Київ), ФК Кудрівка та ЮКСА (Тарасівка). Здобули членство у ПФЛ і ті три клуби, які втратили право на участь змаганнях Української Прем’єр-Ліги та переходять у змагання Першої ліги: Металіст (Харків), ФК Львів (на старт не вийде), Інгулець (Петрове).

Як наслідок, за підсумками обговорення та голосування затверджено склад учасників, регламент, план-календар та формат проведення Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Першої та Другої ліги сезону 2023/24.

Низка клубів, на жаль, після повномасштабної агресії рф не подали заяв про продовження тимчасового призупинення участі у змаганнях 2023/24, не сплатили членські внески та не продовжують свою діяльність, тому вимушеною, проте неминучою мірою стало прийняття рішення про виключення:

Футбольний клуб Нікополь

МСК Дніпро Черкаської міської ради

Футбольний клуб Олімпік м. Донецьк

Футбольний клуб Вовчанськ смт Покотилівка

Футбольний клуб Волинь м.Луцьк

Тимчасово призупинено участь клубів у змаганнях Першої ліги сезону 2022/23 без позбавлення членства у ПФЛ:

ФК Ужгород

ФК Краматорськ

Скорук Нікопольський район,

ФК Львів

ВПК-Агро Вишневе

Тимчасово призупинено участь клубів у змаганнях серед Другої ліги сезону 2023/24 без позбавлення членства в ПФЛ:

АФСК Київ

Балкани Зоря

Карпати Галич

Любомир Ставище

МФК Миколаїв

ФК Суми

МФА Мункач

Кристал Херсон

Енергія Нова Каховка

Таврія Сімферополь.

«Кремінь» виступатиме у Першій лізі групі «Б» разом із такими клубами: «Вікторія» (Миколаївка), «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні), «Інгулець» (Петрове), «Діназ» (Вишгород), «Металург» (Запоріжжя), ФСК «Маріуполь», «Лівий Берег» (Київ) та «Чернігів-ШВСМ».

Друга ліга

Васт (Миколаїв) Дружба (Мирівка) Звягель (Звягель) Кремінь-2 (Кременчук) Кудрівка (Київська область) Локомотив (Київ) Металург-2 (Запоріжжя) Нива (Вінниця) Реал Фарма (Одеса) Скала 1911 (Стрий) Тростянець (Тростянець) Чайка (Петропавлівська Борщагівка) ЮКСА (Київська область)

Початок змагань у Першій лізі запланований 28 липня, а у Другій лізі — 6 серпня.