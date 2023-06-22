Аварійне відкриття помешкань та наслідки буревію: як минула доба на Кременчуччині

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.
Всього рятувальники 8 разів виїжджали на виклики:
на вул. Івана Приходька сталося коротке замикання в автівці;
До Центру управління нарядами ГУНП області «102» від громадян надійшло понад 610 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення.
За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 6 разів викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.
Поліцейські затримали водія, який перебував за кермом напідпитку. Він отримав адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.
Також на двох кременчужан склали адмінпротоколи за домашнє насильство.
Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 470 транспортних засобів та 923 особи.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.