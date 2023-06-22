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Аварійне відкриття помешкань та наслідки буревію: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 330

 

Дані станом на ранок 22 червня

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Всього рятувальники 8 разів виїжджали на виклики: 

  • на вул. Івана Приходька сталося коротке замикання в автівці;

  • у Горішніх Плавнях на просп. Героїв Дніпра в аптеці хибно спрацювала пожежна сигналізація;
  • на Молодіжному буревій спричинив деревопад — рятувальники долучилися до ліквідації наслідків негоди;
  • на Вадима Пугачова у Кременчуці та вул. Зеленій у Семенівці аварійно відчиняли двері до помешкань, де господарі давно не виходили на зв'язок;
  • хибний виклик на пожежу на відкритій території у Садках;
  • пожежі у нежитловому приміщенні на Ярмарковій та господарчій споруді в с. Криничне.

До Центру управління нарядами ГУНП області «102» від громадян надійшло понад 610 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. 

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 6 разів викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Поліцейські затримали водія, який перебував за кермом напідпитку. Він отримав адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Також на двох кременчужан склали адмінпротоколи за домашнє насильство.

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 470 транспортних засобів та 923 особи.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчуцький район Кременчуцька РВА зведення
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