СБУ повідомила про підозру «любітєлю руського міра» з Полтавщини

Служба безпеки України викрила мешканця Полтавщини, який закликав до приєднання тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини до складу рф, називаючи їх «мятежними республіками».
Так, в одній із заборонених соцмереж фігурант напередодні повномасштабного вторгнення публікував дописи із закликами до зміни меж території України та неодноразово розміщував пости із символікою комуністичного тоталітарного режиму: прапора радянського союзу, герба, зображення «вождів».
Під час проведення обшуку вдома у фігуранта вилучили телефон, комп’ютерну техніку, а також пістолет і набої до нього.
Слідчі СБУ повідомили мешканцю Полтавщини про підозру за 3 статтями Кримінального кодексу:
Наразі досудове розслідування завершено, матеріали скеровано до суду.
Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.
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