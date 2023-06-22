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СБУ повідомила про підозру «любітєлю руського міра» з Полтавщини

Сьогодні, 09:07 Переглядів: 462 Коментарів: 1

 

Постив символіку СРСР та закликав до зміни меж території України

Служба безпеки України викрила мешканця Полтавщини, який закликав до приєднання тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини до складу рф, називаючи їх «мятежними республіками».

Так, в одній із заборонених соцмереж фігурант напередодні повномасштабного вторгнення публікував дописи із закликами до зміни меж території України та неодноразово розміщував пости із символікою комуністичного тоталітарного режиму: прапора радянського союзу, герба, зображення «вождів».

Під час проведення обшуку вдома у фігуранта вилучили телефон, комп’ютерну техніку, а також пістолет і набої до нього.
Слідчі СБУ повідомили мешканцю Полтавщини про підозру за 3 статтями Кримінального кодексу:

  • ч.1 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч.1,2 ст.436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів);
  • ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі досудове розслідування завершено, матеріали скеровано до суду.

Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: СБУ
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Коментарі: 1

4 238
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:31

Івушкін, приготувався? Слідуючий ти.


0 0

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