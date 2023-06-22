У Кременчуці сталася ДТП: автомобілем керувала жінка, яка не мала прав

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Сьогодні, 22 червня, близько 8.00, у Кременчуці, на набережній Лейтенанта Дніпрова сталася ДТП. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Попередньо, водійка автомобіля Hyundai не обрала безпечної швидкості руху, не впоралася з керуванням та в'їхала в електроопору, після цього автомобіль з'їхав у кювет. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Під час спілкування з водійкою, патрульні з'ясували, що жінка не отримувала посвідчення водія.

За даним фактом патрульні склали адміністративний протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та постанову за керування автомобілем без посвідчення водія.